天冷了，BB睡觉要不要穿袜子？看完你就明白了

到了秋冬季，有很多宝妈跟育姐一样纠结，小孩子睡觉的时候要不要给他穿袜子呢？穿吧，感觉会血液不循环；不穿吧，孩子睡觉不老实，担心着凉。

育姐就带着这个问题，咨询了专家的意见，我们一起来看看专家是怎么说的：

宝宝的双脚需要保暖

脚离心脏之间距离较远，血液循环较差，而宝宝的小脚皮肤细嫩，活动较少，再加上体温调节功能还不成熟，因此就容易受凉。

但很多人不知道的是，人的脚其实和上呼吸道粘膜之间有着紧密的神经体液联系。宝宝小脚若是着凉，就会局部血管收缩，血流变慢，会反射性地导致上呼吸道粘膜里的毛细血管收缩，造成局部免疫力降低。之前在鼻咽部潜伏的病毒、细菌就会趁机大量滋生，也就容易导致孩子感冒生病。所以，秋冬季一定要重视宝宝双脚的保暖工作。

这些宝宝最好穿袜子睡觉



专家表示，建议以下这些宝宝最好穿袜子睡觉：

1.新生儿

新生儿还没有发育完善，自身无法很好地调节体温，难以适应冬天的天气变化，所以最好让他穿上袜子睡觉。请注意，袜子要选宽松款式的，不要勒到宝宝的脚踝。

2.体质较差的宝宝

有的宝宝体质较差，身体虚弱，睡觉时穿上袜子有助保暖。另外，体重较轻的宝宝和早产宝宝也最好穿袜子睡觉。

3.没有暖气供应的宝宝

冬天天气寒冷，我国北方地区都有暖气供应，室内温度较高，一般是不需要穿着袜子睡觉的。而对于其他没有暖气供应的地区，建议这类宝宝晚上穿上袜子睡，否则被凉气侵袭，就容易出现消化不良、腹泻等不适症状，有的孩子还会长冻疮。

给宝宝买袜子，这些事要上心



大家在给宝宝挑选袜子时，一定要注意以下几点：

1.买大一点的袜子

宝宝正在成长发育中，大家应购买稍大一点的袜子，给宝宝脚部生长留足空间，这样也就不容易顶破袜子。另外，大家要经常给宝宝修剪脚指甲。

2.剪掉袜子里的线头

袜子买回家后，大家要把袜子翻过来，将里面的线头全部剪掉，以免脚趾被线头缠住影响血液循环。另外，袜子上的图案会留有线头，大家也要当心。

3.袜子成打购买

建议大家购买袜子时最好多买点，花色越简单越好，这样换洗和搭配时比较方便。而且小孩子袜子很容易掉，多囤点袜子准没错。

4.袜口不宜过紧

袜子要松紧适度。袜口宽一点为宜，撑开后可以包裹住宝宝脚踝，并且不勒肉。

5.袜头和袜底要厚实

袜头和袜底要接缝处缝合密实坚固、厚实，这样才不容易磨破，也能更好地保护好宝宝的小脚。

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