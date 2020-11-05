寒冬将至，夜奶这么喂，保暖又省事！

寒冬降至，如今的夜晚是越来越冷了。对于很多宝妈来说，喂夜奶也成了麻烦事，睡不好不说，还容易冻着。有的宝妈图方便，会让宝宝和自己一起睡，宝宝一想吃奶，就躺着喂他。其实，这很容易引发窒息的危险，会给宝宝的生命带来威胁，千万不要偷懒哇~

那么大冬天到底怎么喂夜奶，才能既保暖省事，又安全呢？今天就诚意十足地给大家分享一波好经验，赶紧来抄作业吧~

天寒地冻，该怎么给宝宝喂夜奶？

1.坐着喂奶

给宝宝喂夜奶的最佳姿势其实是坐姿，但很多妈妈用的是躺姿。躺着喂奶，一旦妈妈中途睡着可就有可能挤着宝宝，或者宝宝吃奶后发生溢奶没有及时发现，就造成了窒息的危险。所以，妈妈越是困，越要坐起来喂。保持坐姿可以让妈妈喂奶时尽可能地保持清醒，避免发生意外。

有的妈妈奶比较多，抱起来喂有可能造成宝宝呛奶，就需要躺着喂。如果是这种情况，可千万别让自己睡着了，可以找些东西分散自己注意力，比如手机。当然，你也可以把老公喊醒。

若想让宝宝吃到两侧乳房的奶水，而又不想翻身将寒风灌进被窝，只要妈妈学会侧躺着喂奶的方法就能办到。等宝宝吃完下侧乳房的奶水，妈妈将身体向宝宝方向再侧过去一点，让其能够含住上侧乳头，在上面的手跨过宝宝撑住自己，就能让宝宝吃到上侧乳房的奶水了。刚开始后大家可能不习惯，多试几次就能和宝宝配合得很好。

对了，喂完后别忘了给宝宝拍嗝哦~

2.注意保暖

冬天给宝宝喂夜奶，自己和宝宝的保暖工作一定要做好，防止受凉生病。你和宝宝都暖暖的，再次入睡就会变得很快。

给宝宝喂奶前，先要用毛毯将宝宝包裹好，防止他受凉。同时，自己也要披上毛毯或穿上外衣，如果室内温度较低，可以打开取暖设备。

3.动作要轻柔

半夜给宝宝喂奶或更换纸尿裤时，大家要注意动作要放轻，以免动作过大打扰到宝宝，同时还可以降低哄宝宝入睡的难度。

另外，室内光线保持柔和、昏暗，这样就能让自己和宝宝快速入睡。

4.不要让宝宝含乳头睡觉

有的宝宝吃完奶后喜欢含着乳头睡觉，这种坏习惯应该杜绝，宝妈要及时将乳头抽出。宝宝含着乳头睡觉，除了会影响良好睡眠习惯的养成外，还有可能导致宝宝鼻子被乳房压住，出现呼吸不畅的情况，会有安全隐患！

5.按需喂养

宝宝要吃夜奶通常有两个原因：一种可能是真的饿了，还有一种可能是想要寻求安慰。

通常而言，6个月以内宝宝的夜奶需求应给予满足。新生宝宝胃容量很小，每次喝奶量不多，因此需要频繁喝奶。另外，新生宝宝的身体正在快速发育阶段，所以即使再困也要爬起来给他喂奶。

如果宝宝是奶粉喂养，大家可以准备好温奶器等工具，这样半夜起来冲调奶粉就很方便了。而且，喂夜奶这件事完全可以交给家人代劳，对于正在恢复期的宝妈来说，更需要充足的睡眠时间。

此外，宝宝喝夜奶有可能是想要寻求安慰，大家要学会分辨宝宝的哭声，“读懂”他哭声背后的真实需求。如果宝宝喝夜奶并不是因为饿，那么不妨拍一拍宝宝，安抚安抚，就能使孩子再次入睡，无需喂夜奶。

冬季喂夜奶，神器大搜罗

1.哺乳内衣

哺乳期妈妈宜穿哺乳内衣，只要衣服上的打开哺乳口就可以了，不需要把上衣撩起来。这样可以避免妈妈胸腹部裸露，很方便也保暖。

2.取暖设备

与其打开空调或整个房间的暖气，不如在床边放一个用于小范围取暖的取暖设备，比如油汀、暖风扇等。这些取暖设备价格不贵，也比较省电，关键是升温很快，所以小范围取暖很好用。夜里喂奶时，先打开设备，等你觉得暖和了再开始哺乳，就不会那么冷了。需要注意的是，此时应把宝宝用衣服或小毛毯包起来，避免让宝宝直接接触取暖设备散发的热气。

3.温开水

在喂养前，妈妈可以先喝点温开水，让身体先暖和起来。但这个方法持续时间短，还需再使用其他有效的保暖措施。

4.热水袋

忙活了一圈，被窝早就冷冰冰了。大人还好说，但宝宝可能一时半会不愿意睡觉了。为了避免这种情况，可以使用热水袋。需要注意的是，一定要选购一个质量好的热水袋。

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