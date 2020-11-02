九成妈妈都给孩子过早穿鞋！最合适的时间是这……

有娃后，宝妈们仿佛就玩起了“奇迹暖暖真人版”，各种买买买，给孩子各种穿搭。

就拿鞋子来说，宝宝还没有学会站，不少宝妈就给他买了各种各样好看的小鞋子了~

相关统计表明，大约有九成妈妈都过早给宝宝穿鞋。而过早给娃穿鞋，是会影响宝宝的脚部发育。那么，宝宝到底什么时候才可以穿鞋呢？

宝宝穿鞋过早，危害真不少

过早给宝宝穿鞋的危害，主要体现在以下四个方面：

1.妨碍对脚部的认知

过早穿鞋会让宝宝难以对脚有更全面的认识，这就容易在学习走路时无法很好地控制着力点，容易发生绊倒、踩空等情况。

2.易导致踝关节受伤

有一些妈妈给宝宝买的第一双鞋子并不是专业的学步鞋，在材料质地等方面质量较差。如果鞋子太硬，很容易造成宝宝踝关节损伤。

3.影响宝宝学爬

穿鞋过早容易对宝宝脚部产生束缚，特别是对于正在学习爬行的宝宝而言，鞋子或许是一个大负担。这个阶段应该让宝宝多练习爬，要知道爬对他将来各方面发育更有利，而不是过早地给他穿鞋。

4.阻碍脚部触觉发展

过早地将宝宝的小脚丫包裹起来，会使其脚部缺少合适的触觉刺激，很容易导致触觉迟钝或敏感。

宝宝应该什么时候穿鞋？

通常而言，宝宝穿鞋并没有固定时间，但很多专家认为，宝宝能走稳了，就可以穿鞋了，而这个时间一般是13-18个月。

在宝宝还没有学会走路前，根本没必要给他穿鞋。穿鞋的主要作用就是保护、保暖和装饰，大家倒不如根据天气变化和室内温度给宝宝穿一双地板袜或针织鞋。地板袜或针织鞋材质柔软，又不会对宝宝的小脚丫产生束缚，宝宝爬起来更灵活。

宝宝学会站后，建议大家给他买一双步前鞋。这种鞋子的鞋底较软，材质柔软舒适，能保护好宝宝的小脚丫。

宝宝学会走路，出门不愿意再让大人抱时，就可以让他穿舒适又应季的学步鞋了。学步鞋的鞋底很柔软，鞋头不但能保护脚趾，还留有很大空间，不会影响宝宝脚部的发育。大家在购买时，要注意挑选鞋底有防滑设计的学步鞋，以免宝宝走路时滑倒。

总而言之，宝宝何时穿鞋不能只看月龄，要根据宝宝学步的实际情况而定。选鞋子时尺寸要看好，不要买尺码过大的鞋子。另外，选鞋子时不建议选装饰物太多的鞋子。

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