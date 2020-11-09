双十一屯羽绒服了吗？当心穿得不对，宝宝会生病！

这个双十一你屯羽绒服了吗？想必全家上下，老老少少都囤一波了吧~

但其实对于孩子而言，穿羽绒服可是很有讲究的！如果穿得不对，会让孩子生病的！我们一起来看看：

Δ 警惕！孩子会对羽绒过敏

并不是所有人都能穿羽绒服的。有的孩子穿羽绒服后感觉身上非常痒，过敏源就是羽绒服中的尘螨或绒毛。如果是羽绒过敏，孩子身上会出现荨麻疹或红斑，情况严重时还会出现水肿、哮喘等不适。

如果你的孩子皮肤过敏、对螨虫粉尘过敏、患有鼻炎哮喘等呼吸系统疾病，那么就不要给他穿羽绒服。

如果不知道孩子会不会对羽绒过敏，这里也有个小技巧可以教给大家。羽绒服标牌上通常都会附带一小包羽绒。大家可以取出这点羽绒贴在孩子的皮肤上，过一段时间后，如果皮肤上出现红肿、瘙痒等不良反应，说明孩子对羽绒过敏，以后就不能让他接触。

Δ 孩子未满一岁，不宜穿羽绒服

众所周知，羽绒服在穿着过程中很容易“飞毛”。通常而言，羽绒服中填充的是鸭绒和鹅绒，这些绒毛十分轻薄，经常会从衣服的缝隙中“跑”出来。如果飘散出来的绒毛被孩子吸入气管中，又不能及时排出体外，就容易导致呼吸道阻塞和感染，造成严重后果。

由于羽绒服“飞毛”情况无法完全避免，因此建议大家，不要给6个月以下宝宝穿羽绒服，以免引发意外。最好是等到宝宝一岁后，再给他穿羽绒服。

Δ 宝宝穿羽绒服，易得捂热综合症

宝宝体温调节能力较差，穿着不当比如长时间穿羽绒服待在空调房里非常容易发生“婴儿捂热综合症”，出现高热、脱水、抽搐等症状。若救治不及时，甚至有可能诱发呼吸衰竭造成宝宝死亡。

Δ 给孩子选购羽绒服应注意的要点

想给孩子购买一件质量好的羽绒服，大家一定要选择正规品牌，在挑选羽绒服时还要注意以下几点：

1.查看标签信息

衣服的标签上会标明羽绒服的绒毛种类、含绒量、充绒量等信息。通常来说，羽绒服的填充物是鸭绒和鹅绒。相比而言，鹅绒的保暖性比鸭绒更好一些，价格也更贵一些。

2.闻闻衣服的气味

正常情况下，羽绒服在生产过程中，填充的羽绒是经过清洗消毒后几乎没有任何味道的。如果大家可以闻到羽绒服散发出刺鼻异味，就不要买，这类羽绒服质量堪忧。

3.挑选蓬松度好的羽绒服

用手按压羽绒服，松手后能迅速恢复原状，说明羽绒服的蓬松度很好，可以买。反之，说明羽绒质量不佳。

4.查看含绒量和充绒量

想了解羽绒服的保暖效果好不好，大家可以查看它的含绒量和充绒量。根据我国相关规定，羽绒服的含绒量必须大于50%。给孩子羽绒服，含绒量最好在80%以上。由于技术原因，含绒量想达到100%是几乎不可能的。

羽绒服的保暖性如何，和充绒量直接相关。充绒量相同时，含绒量越高，羽绒服的保暖性越好，可以根据实际情况科学选择。

5.摸一摸是不是真羽绒

用手轻轻捏住羽绒服，如果感觉柔软、羽毛完整有细细的梗子，说明质量较好；如果感觉羽梗很粗硬或完全没有梗子，说明羽绒服填充料的质量很差，就不要考虑了。

6.用手轻轻揉搓

用手轻轻揉搓羽绒服，如果发现有大量绒毛飘散出来，说明面料不防绒，不要购买。羽绒服出现少量“飞毛”是正常现象，因此还是建议大家购买知名品牌的羽绒服为好。

7.羽绒服不要干洗

对于孩子来说，羽绒服不要去干洗。其实，严格起来，如果宝宝不满一岁宝宝，那么衣服都不要干洗。干洗剂中含有一些刺激性物质，有可能导致孩子过敏。

大多数羽绒服都可以水洗，清洗时不要使劲猛搓，洗完后也不要拧干，应将羽绒服平铺，挤出水分后晾干。晾干后将羽绒服平铺拍打，使其恢复蓬松。请注意，不要用洗衣机洗羽绒服。有的羽绒服透气性不佳，洗衣机高速运行时会生成大量热量，有可能会爆炸！

小提醒：

给孩子买衣服，建议选择舒适柔软的棉制品。棉制品保暖性好、透气性佳，非常适合给孩子穿。如果孩子是过敏体质，除了不能穿羽绒服外，最好也不要穿高领衣服或者戴围脖。孩子皮肤娇嫩，非纯棉质地的衣服裹住颈部很容易引发过敏！

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