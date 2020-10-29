午睡这么安排，对胎儿特别好~

很多准妈妈都会安排在中午小睡一会，这个习惯非常nice。不过，这午睡也是很有讲究的，按照下面的方法安排午睡，对胎儿成长发育更有益哦~

孕期坚持午睡的好处

1.增强胎儿与孕妈免疫力

如果孕妈坚持午睡，就能增强自身免疫力，避免生病。孕妈身体健康传递给胎儿的免疫因子也就多了，出生后，胎儿免疫力也会更强，不容易生病。

2.宝宝出生后更加好带

宝宝出生后喜欢闹腾，会让宝妈无法休息好。但如果在孕期坚持午睡，宝宝出生后也会继承这样的好习惯。坚持午睡，胎儿的生物钟也得到调整，这样宝宝出生后，带娃也会比较轻松。

3.促进宝宝大脑发育

睡觉时全身都处在放松阶段，身体各项机能也能得到很好的恢复。坚持午睡，不仅能让心情变好，同时也能促进胎儿大脑发育。

孕期午睡，这四点要避免

1.午睡时间要规律

午睡时间应该在午饭之后的一段时间，每天睡觉时间建议固定，不要总是变化。

午睡习惯可以培养。到了午睡时间，就算没有睡意也可以闭目养神，久而久之也能养成午睡习惯。

2.不要趴着午睡

有些职场孕妈中午时会趴着睡，这是不好的，不利于血液循环，会压迫到胎儿，影响其健康发育。因此，建议最好找个地方平躺睡，或者靠着椅子睡觉，不建议趴着睡。

3.午睡时间不要过长

午睡时间应该控制在30分钟到1小时左右。如果午睡时间过长，反而会让孕妈感觉到疲惫，而且晚上也容易睡不着。对于那些睡眠质量不佳的孕妈而言，午睡时间更不宜过长，甚至可以取消午睡，等到晚上睡觉调整正常后，再进行午睡。

4.饭后不要立即睡觉

在吃完午饭后，应稍微活动下，消化食物，然后再午睡。如果饭后立即午睡不仅影响食物消化还会造成食物反流，造成不适。

午睡对于孕妈胎儿都有好处，但午睡也不能太过随意，否则反而会影响孕妈胎儿的健康，得不偿失。

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