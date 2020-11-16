宝宝冬季睡觉，盖多少穿多少合适？和大人不一样

天越来越冷，很多宝妈都在孩子的保暖工作上下足了功夫，即使孩子睡觉，都要穿着棉袄、盖着很厚的被子，生怕孩子被冻到。

殊不知，如此安排只会让宝宝更加难受。那么，孩子冬季睡觉，到底盖多少穿多少合适呢？今天，我们就请专家来为我们解惑：

宝宝冬天睡觉穿多少好？

儿科医生表示，宝宝睡觉时穿衣过多，会将宝宝的身体包裹住，不但影响全身肌肉的放松，还会妨碍正常呼吸和血液循环，容易做噩梦。而宝宝血液循环不顺畅，小脚丫就容易变冷，即使穿得再多，也会感到越来越冷。所以，建议让宝宝睡觉时尽可能少穿衣服，通常穿一套薄的内衣裤就可以了。

有的妈妈会让宝宝穿棉袄睡觉，其实这样做反而会让宝宝在起床后感觉冷。如果害怕宝宝踢被子着凉，可以让他穿睡袋。另外，还可以在睡袋里放一块厚布，防止宝宝尿不湿侧漏尿湿睡袋。

宝宝冬天睡觉，盖多少合适？

1.新生儿：薄睡衣+包被+薄被（毛毯）

给新生儿穿上贴身睡衣，再裹着包被，就很暖和也有安全感了。建议再在他胸部以下加盖一层被子，可以根据天气变化调整被子的厚薄，就能让宝宝睡得更舒适。

2.小宝宝：薄棉睡衣+背心式睡袋+薄被

随着月龄的增长，宝宝是不愿意双手被束缚的，大家可以让他睡无袖睡袋中。睡衣可以选择保暖睡衣，这样手臂就不会觉得冷。另外，大家可以根据气温变化，在睡袋外加盖被子。

3.大一点宝宝：薄睡衣+薄棉睡衣（长袖大睡袋）+大棉被

这个阶段的宝宝，直接放进宽大暖和的大睡袋里就ok了。如果宝宝比较乖，也可以直接给他盖一个大棉被。

教你为宝宝打造温暖小床铺

给宝宝打造温暖小床铺，少不了这几样，赶紧安排起来：

1.睡衣

薄棉睡衣柔软舒适，而且吸汗性又好。分体或者连体睡衣都可以，看个人喜欢。睡衣建议选择带有可爱小图案的，宝宝会更喜爱哦！如果担心宝宝的小肚肚受凉，可以给他垫一块毛巾或者给他穿个肚兜。

2.睡袋

这个双11，你肯定给宝宝屯睡袋了吧！睡袋保暖效果好，还可以防止宝宝蹬被子或者爬出被窝，确实是冬季必备神器。有了睡袋的“协助”，妈妈们也就可以安心入睡啦~

3.枕头

不建议给新生儿用枕头，三个月以后再用，建议用棉枕头，厚度在3-4cm为宜。

4.小抱被

小抱被非常实用，既可以用它将宝宝包裹起来，还能展开当被子盖，对于新生宝宝特别适用。宝宝在抱被中，就跟在妈妈的怀抱中一样，充满安全感。

5.床围

可以用床围将婴儿床的四周包裹起来，这样既能让宝宝充满安全感，又能阻挡周围的冷气，还能保护好宝宝，防止孩子磕到坚硬的栏杆上。

在幼儿园午睡，妈妈要为宝宝做好这些准备

1.做好睡前准备

如果你家宝宝睡觉时容易尿床，可以提前准备好纸尿裤，让幼儿园老师在孩子午睡前帮他换上。大家也可以培养宝宝睡前不喝水和睡前上厕所的习惯，从而减少尿床的可能。

2.吸汗巾

有的宝宝很容易出汗，睡觉时出了一身的汗，起床时就容易受凉感冒。宝妈不妨给宝宝准备一块吸汗巾，这样在宝宝睡觉时就可以吸汗，防止受凉。

3.准备衣物

大家要提前为宝宝准备好睡衣、拖鞋以及更换的内衣裤子等（如果宝宝午睡时尿床，老师可以及时帮他更换）。

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