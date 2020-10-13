BB要不要打流感疫苗？宝妈别纠结了，快上车！

一场秋雨一场凉，流感季的脚步越来越近了。听说，最近不少家长在讨论流感疫苗，很多人还纠结着要不要给宝宝打。今天就详细给大家讲讲流感疫苗的事儿。

要不要接种流感疫苗？

千万别把流感和普通感冒混为一谈！这种由流感病毒引起的急性呼吸道传染病，传染性极强，每年可引起季节性流行，学校、托幼机构和养老院等人群聚集的场所可发生暴发疫情。男女老少全员对流感普遍易感，引起的发热和全身症状更为明显，严重危害人群健康。据相关统计，每年流感在全球可导致300万～500万重症病例，29万～65万呼吸道疾病相关死亡。

疾控中心发布的《中国流感疫苗预防接种技术指南》也提出，孕妇、婴幼儿、老年人和慢性基础疾病患者等高危人群，感染流感后危害更为严重。

而目前，接种流感疫苗是全球公认的防控流感的有效手段。所以，面对新冠疫情下的流感季，建议大家接种流感疫苗，尤其是老弱妇儿高危人群。

何时接种流感疫苗？

有家长担心现在接种也迟了，事实上并非如此哦~

我国的流感高发期一般都在11月至次年3月，而流感疫苗接种后需2-4周后才可产生具有保护水平的抗体，6-8月后抗体滴度开始衰减，所以现在赶快接种流感疫苗吧。

《指南》也建议，接种疫苗最好在10月底之前完成。若在此前未完成接种，整个流行季都可以接种。婴幼儿、儿童及孕妇接种流感疫苗的具体事项可咨询专科医生。

适合接种的宝宝

在内地上市的流感疫苗，接种对象为≥6月龄且无禁忌证人群。

6月龄以下不能接种。提倡照顾不满6个月宝宝的所有照护人员接种，包括父母、月嫂、保姆及爷爷奶奶等其他家庭成员等，防止大人得流感坑了宝宝。

6-24月龄婴幼儿应优先打。这么小的宝宝如果得了流感出现严重并发症的几率高，要谨防！

Tip：哺乳期妈妈可以正常接种，而且打完也可以正常哺乳，这样还能保护 <6 月龄无法接种的小宝宝。

2-5岁儿童也应接种。宝宝大了一点，虽然流感疾病负担<2岁以下婴幼儿，但也较高。

尤其是患有慢性病的宝宝更应尽快接种，争取在流感高发季节前获得免疫保护。

除非宝宝有禁忌症，比如宝宝生病了，等痊愈后再接种。

鸡蛋过敏到底能否接种流感疫苗？

很多家长都对此有疑问，要么怕接种了宝宝出现过敏反应，要么怕没接种宝宝得了流感。

根据今年的《指南》，并没把鸡蛋过敏列为流感疫苗接种的禁忌。

大家可以放心给鸡蛋过敏的宝宝接种流感疫苗。

不过，目前仍有部分厂家将鸡蛋过敏列为接种禁忌，若宝宝对鸡蛋过敏，建议不要选择将鸡蛋过敏列为接种禁忌厂家生产的流感疫苗来安排接种。保险起见，在接种前可以咨询下专科医生。

接种剂量

不管是四价还是三价，首次接种或既往接种 2 剂次以下流感疫苗的6 月龄-8 岁儿童应接种 2 剂次，间隔≥4 周;

2019-2020年度或以前接种过 2 剂次或以上流感疫苗的儿童，建议接种 1 剂次;

9 岁及以上儿童和成人仅需接种 1 剂。

接种哪种流感疫苗？

根据《指南》：四价、三价、国产、进口的灭活疫苗在安全性上基本上没有差别，其中三价鼻喷流感减毒活疫苗在禁忌症方面有略微差异，但也非常安全。大家可以自愿选择接种任一种流感疫苗，不同类型和不同厂家无优先推荐。

有家长可能会问，现在没有四价的，只有三价，要等一等再接种吗？

不建议哦~虽然虽然四价比三价可多预防一种病毒的毒株亚型，但不要等，最好有哪种疫苗就打哪种。之所以没有首推四价，也是为了让大家尽快接种上，尽快产生保护力。

3-17岁的孩子还可以选择接种三价鼻喷流感减毒活疫苗( 0.2mL 剂型)，需要注意的是患有鼻炎、免疫缺陷等情况的不适宜接种这种。

流感疫苗如何接种？

各地各社区接种门诊正在开展流感疫苗预约接种工作，有意愿接种的可向居住地所在的社区接种门诊咨询，或通过当地疾控微信公众号、微信小程序等方式进行预约。

一般，宝宝打疫苗的地方就可以接种流感疫苗。成人门诊时间可能和孩子不同。还有，一些私立医疗结构也可以接种。

另外，提醒大家疾控中心不接种疫苗哦~

流感疫苗必须间隔1整年才能再打吗？

并不是。

流感疫苗推荐每年接种，这里的“年”指的是流感流行季节(跨自然年)。在一个流感流行季节里，均可以接种“当年”的流感疫苗，建议没接种的人群及早接种。比如2019年 12 月打了流感疫苗，2020年10月仍然可以接种；2020年3月打了流感疫苗，2020年10月依然也可以接种流感疫苗。

同一个流感季里，已经按接种程序完成全程接种无需重复接种。比如2020年8月份打完了流感疫苗，2020年10月或11月无需再打。

接种了就100%能预防流感吗？

并不能。不过，接种后会大大降低得流感的风险，如果还是感染了症状也会减轻，发生严重并发症的风险的也会减小。

除了接种外，大家应加强日常防护来降低流感患病的风险：

常开窗通风，保持空气新鲜;

多打扫，保持环境的干净整洁，宝宝被褥可以多晾晒;

勤洗手不乱摸，不与他人共用毛巾、手帕，咳嗽和打喷嚏时用纸巾或手肘遮住口鼻;

尽量少去人多拥挤、通风不畅的聚集性场所，必须前往戴口罩防飞沫，并及时更换等。

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