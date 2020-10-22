气温骤降，这几个部位一定要呵护好，孩子最怕冷！

最近，冷空气频繁来袭，气温也下降了不少。小孩子体质娇弱，如何穿衣保暖才能避免宝宝受凉，不生病呢？

其实，关键就在于要呵护好几个重点部位。以下部位，孩子最怕冷！我们一起来看看：

1.小肚子

怕冷指数：★★★★★

腹部是脾胃之所，保持腹部温暖就是在保护脾胃。不妨全天给宝宝穿肚兜，来保证孩子腹部不受凉。腹部受凉容易造成宝宝脾胃功能受损，引发消化不良、腹痛、腹泻等问题，因此一定要做好腹部的保暖工作，尤其是晚上睡觉的时候。如果担心宝宝晚上蹬被子，可以让他睡睡袋。

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建议可以给宝宝穿棉质内衣来保暖，柔软的棉质内衣除了具有很好的透气性和吸汗性外，还能使空气保留在皮肤周围，减少体内热量流失，让宝宝不易着凉生病。

有的父母为了方便清洗，就给宝宝穿化纤内衣。当气温较低时，宝宝的皮肤处于收敛状态，汗腺分泌减少，而穿化纤内衣会使皮肤的干燥感和不适感变得更加厉害，所以这种材质的衣服不建议给孩子穿。

2.背部

怕冷指数：★★★★

保持背部温暖很重要，可以让宝宝远离感冒，预防疾病。这里所说的“适当温暖”指的是不要过于温暖。穿衣过多会使背部容易出汗，被风一吹反而容易感冒。

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（1）毛衣

气温下降时，建议大家给宝宝穿领口有按扣的毛衣、绒衣或者棉线衣，这样即便于宝宝穿脱，又能增加衣服的使用时间。很多时候，孩子衣服小了，并不是因为衣服窄了或袖子短了，而是因为领口小了，所以选择领口有按扣的衣服就可以解决这个问题。

注意，不要给宝宝穿容易脱毛或长绒的毛衣，以免宝宝将脱落的绒毛吸入气管和肺里。

（2）隔汗巾

宝宝运动前，在他的后背垫一块吸水性较好的隔汗巾，宝宝运动过程中产生的汗液会被隔汗巾吸走。运动结束后取出隔汗巾，就可以让衣服保持干爽，也就不会受凉生病了。

3.头颈部

怕冷指数：★★★★

中医理论认为，头部是手足三阳经汇聚的地方，是人体的“诸阳之会”。 《临证指南医案》指出：“头为诸阳之首，耳目口鼻皆系清空之窍”。意思就是说，人的五脏六腑的清阳之气，全部都汇聚在头部，而头部位于人体最高的地方，只有风能吹到。所以，当冷空气来袭时，做好宝宝头部的保暖工作十分重要。

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（1）围巾

围巾和皮肤直接接触，大家选购时一定要用心。宝宝颈部皮肤既敏感又脆弱，要购买毛线质量有保证的围巾，以免产生不良刺激引发皮肤过敏。大家如果自己给宝宝织围巾，不要选用容易脱毛的毛线，以免宝宝将毛线吸入肺部或气管，诱发呼吸道疾病。

TIPS：

北方地区天气寒冷，很多父母习惯于用围巾护住宝宝口鼻。其实这样会降低呼吸道对冷空气的适应性，不利于提高宝宝对支气管炎、伤风感冒等疾病的抵抗能力。

再说，围巾大部分都是纤维制品，用来护住口鼻，有可能会使纤维被吸入宝宝体内，引发哮喘。如果围巾过厚，盖在口鼻上还会影响孩子正常呼吸，所以还不如给宝宝戴口罩~

（2）帽子

秋冬时节，要给宝宝买一顶既舒适又保暖的帽子，但请注意不要太厚。从生理学的角度而言，宝宝脑袋大，经由体表散发的热量中，有很大一部分是通过头部散发的。如果宝宝头部过热，会出现头晕、心烦、神志昏迷等不良反应。宝宝患病后，一般先出现的症状就是头热。宝宝头部清凉，脚部温暖，也就神清气爽，气血循环良好。因此，大家在选购帽子时，应选择厚薄适宜、柔软舒适、透气性佳的帽子。

4.手

怕冷指数：★★★★

宝宝的体温调节中枢还没有发育成熟，御寒能力较弱。宝宝手部受凉后，很容易引起全身供血不足，进而引起气管、鼻部、咽部等呼吸道粘膜的血管收缩，降低对病原微生物的抵抗能力。在体内潜伏的致病菌有可能趁机大量繁殖，引起呼吸道感染。

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手套一定要买，提醒大家要多关注手套的质地和尺码。

（1）质地

宝宝皮肤又薄又嫩，最好戴绒线手套、棉绒手套或具有弹性的尼龙手套为好。

（2）尺码

大家在购买手套时，一定要注意手套的大小。手套过小，会影响宝宝手部的血液循环；手套过大，宝宝手指关节活动起来不方便，而且不能起到保暖的作用。最好让宝宝试戴一下，以大小适中、戴脱方便为宜。

TIPS：注意，不要给宝宝戴大人手套，以免感染疾病。

5.脚

怕冷指数：★★★★

脚部是阴阳经络交会的地方，皮肤神经末梢很多，对外界温度变化十分敏感。因此，保持脚部温暖，才能让宝宝的身体适应外界气温变化。宝宝小脚丫的表面脂肪较少，保温能力较弱，保暖的重点在于穿好鞋袜和经常参加体育锻炼。日常生活中，大家要给宝宝穿棉质袜子，保暖性和透气性较好的鞋子。

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（1）鞋子

鞋子尺码过大，宝宝走路不跟脚，脚部热量散发得就快；鞋子尺码过小，鞋子和袜子挤压在一起没有空隙，减少了鞋内静止空气的储存量，也不利于宝宝的脚部保暖。因此建议大家，鞋子的大小比宝宝脚部稍大一些为好，质地以吸汗又透气的全棉材质为宜。

宝宝穿大小合适的鞋子，鞋内有足够的空气保暖，既舒服又暖和。北方的家长要注意，我国北方地区经常刮风下雪，大家在给宝宝购买鞋子时，一定要注意鞋底的防滑性和防冻性。

（2）袜子

宝宝脚冷，身体就容易冷。做好宝宝的防寒保暖工作，就要让他的脚部保持温暖。很多父母认为，宝宝穿的袜子越厚保暖效果越好，其实这是不科学的。厚袜子不但吸汗能力较差，而且很容易变湿。空气是很好的隔热体，大量水分将袜子纤维中的空气挤出，潮湿的袜子就会使宝宝脚部变凉，导致呼吸道抵抗力降低而患上感冒。

所以，要给宝宝穿透气性较好的纯棉袜子。

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