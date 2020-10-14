医生推荐剖腹产，这些事项要提前了解！

对于女人来说，怀孕生产就是走了一趟鬼门关，尤其是在医疗技术差的年代，生孩子真的要拼命。所幸随着科学技术地发展，医疗技术也在更迭，虽然怀孕生产依然有着不小的风险，但是已经好很多了，就比如当出现胎位不正、巨大儿等不适合顺产的情况时，可以选择剖腹产。





一般来说，医生都推荐顺产，这种方面方式需要婴儿足月头部入盆，并且随着产妇的阵痛而逐渐娩出。而如果胎儿无法入盆，或者胎头过大很难娩出，医生就会及时开展剖腹产，需要在产妇腹部切开一道口子，将胎儿通过人工技术手段取出来，从而尽量保全产妇和胎儿。

随着相关孕产知识的普及，大家也逐渐接受和认可这一技术，剖腹产的情况也逐渐增多，而这也带来一些问题，比如很多人并不清楚腹产的时候都需要什么注意事项，今天我们就来详细了解一下。

1.术前要断水断食

与顺产不同，剖腹产的时间是由医生安排的，所以大家有充足的时间为手术做准备，而除了要准备待产包，产妇也要注意手术前6个小时不能喝水和吃东西。与顺产不同，剖腹产基本不需要产妇用力，所以不需要提前吃饱饭，此外排空了肠胃，可以防止在麻醉或手术过程中出现呕吐反应而引起窒息或吸入性肺炎，同时也让术后排气更顺利一些，不用遭太多罪。

2.不需要太紧张

相信大部分对于手术都有天生的恐惧感，而产妇还有对分娩的担忧，害怕自己出现意外、担心孩子遇到危险。但事实上，以现在医疗条件，剖腹产并不是非常大的手术，医生们也有着非常丰富的经验。过分紧张很可能会无法配合医生，反而增加手术难度，因此产妇和家人不用过分紧张，听从医生安排做好相应的准备即可。

3.做好伤口的护理

与以前竖向刀口不同，现如今的剖腹产大多选择横向切口，这样做的好处就是术后疤痕便于隐藏，美观度高一些，当然这一切的前提是做好伤口护理。术后一定要保持伤口处干燥和清洁，不要被淋湿；发现伤口有红肿、感染的情况，要及时找医生帮忙；如果是夏天，那么伤口处不要捂得太厚，以免出汗捂出感染。

4.术后别急着洗澡

一般来说顺产后身体恢复的比较快，洗澡也可以早早加入日常护理；而剖腹产因为有刀口的关系，所以术后不推荐马上洗澡，而是多休息几天，等伤口恢复一些再洗澡，如果确实是埋汰得难受，可以让家人帮忙用温水擦一擦。除此以外，在洗澡的时候，要注意保护好伤口，做好防水措施，如果意外沾上了水，那么洗澡后要及时清洁消毒，以防感染的情况。

生活中还有一些关于剖腹产的谣言，大家千万别信，医生推荐剖腹产肯定是因为顺产有危险，万万不可能因为惧怕而不配合。

1.打麻药会浑身酸痛

有不少产妇觉得，剖腹产打麻药会导致产后身体酸痛，从而落下病根。但其实者大多是产妇的心理作用，毕竟对于女性来说，生产消耗很大，产后出现一段时间的身体乏力和酸痛很正常。而且即便是打麻药出现后遗症，大多只出现在少部分人身上，并且半年内会自行消失，不会留下病根。

2.导致记忆力衰退

有妈妈表示，自己剖腹产后，记忆力明显大不如前，这肯定是打麻药导致的。这其实也是错觉，因为无论是剖腹产还是顺产，妈妈都会有记忆力变差的情况，这也是“一孕傻三年”的由来。而导致这一情况的原因，一方面是产后身体虚弱、精神差，另一方是一门心思照顾孩子和熬夜，自然会忘东忘西。这些都是暂时的，等身体逐渐恢复，孩子也慢慢长大，记忆力就会自行恢复了。

3.影响孩子的智商

有人说，麻药打进妈妈体内，很可能通过血液影响到胎儿。其实剖腹产麻醉大多采用椎管内麻醉，麻药不会立即进入血液，而胎儿也会在麻药生效后十分钟内娩出，所以能进入胎儿体内的麻药基本可以忽略不计。此外也有人认为剖腹产的孩子没有经过产道的挤压，影响大脑发育，以后智商也有影响。其实产道挤压主要是对孩子心肺发育和免疫力有帮助，对大脑基本没有影响。

总的来说，能顺产还是选择顺产，千万不要因为怕疼或者好日子，就强行剖腹产。而如果有特殊情况，那么还是听从医生安排，选择剖腹产。母子平安才是最重要的事情。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)