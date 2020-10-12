“不要再喊妈了，你没有爸爸吗！”

中秋十一双节合并，也让大家体验了8天假期的快乐，也有更多的是时间去陪伴家人。然而人是个很奇怪的生物，分别了久了会互相思念，而待在一起时间久了，就会互相嫌弃~

节假日就有不少妈妈们吐槽，孩子上学的时候还好，一到放假自己就忙得不行，家里最多的声音就是“妈，我饿了！”、“妈，我衣服在哪？”……好不容易是个喊爸的也是“爸，我妈在哪？”

无独有偶，此前在网上有位妈妈po出了新家规：

文字版：

语文：不会写的字请查字典！不要喊“妈”！

写完的句子及看图说话请读两遍，读通顺并改正！不要喊“妈”！

数学：所有的题目做完请认真检查！不要喊“妈”！

不会的题，请通读三遍！不要喊“妈”！

实在不会的题目请完成所有的作业之后再喊“妈”！

英语：复习之后再写作业，不会的单词请用有道！不要喊“妈”！

请认真读写，认真检查！你妈我也实在不想喊你！

有困难第一时间请尝试着自己解决，不要第一时间就喊“妈”！

谢谢配合！合作愉快！

看得出来，这位妈妈也是被烦透了，迫不得已才立了这个规矩。不少网友看到也是深有体味，纷纷表示“有用”、“已经打印了”……

其实不只是普通妈妈，明星妈妈也深受其害，孙俪就曾经发微博称：

“那天我妈语重心长的和我说，你也不容易呀，两个孩子每个人每天要叫800次的妈妈吧，我说可能还不止～我现在和等等妹妹说，现在每天叫妈妈的次数需要限量了，想好关键的再叫我，次数用完了就不能叫了，随后他们像机关枪一样，每人连续叫了100次都不止，让我头更痛了”。

其实被孩子需要，是一件很幸福的事情，可是如果什么事情都喊妈，那么就很可能从“母慈子孝”，变成了“鸡飞狗跳”，有些甚至要入院治疗。所以在生活中，妈妈们要提前做好准备，适当地放手和退出，同时让爸爸们介入其中。

相信爸爸们都问过孩子类似的问题：“爸爸妈妈你更喜欢谁？”而得到的答案大多是妈妈，随后就如同霜打的茄子，一个人去角落黯然神伤。其实想要孩子和爸爸亲，除了妈妈们要主动放手，爸爸们也要多多介入，赢得孩子的喜爱，具体方法如下：

1.给爸爸机会

似乎是本能使然，女人往往比男人更懂得怎么照顾孩子，但是这不代表男人完全不会照顾孩子，事实上他们也有自己的一套方法，而孩子也会喜欢这种不同的感觉。育儿专家建议年轻的妈妈，别怕把孩子交给爸爸，也不用整天看着他们，更不要一直在旁边指挥、说教。

如果一直在旁边说教、指挥，那么就会打击爸爸们的信心，孩子也很难习惯和爸爸相处。平常要多给爸爸们创造机会，你会惊喜地发现，即便是没有你的帮助，他们也能照顾好孩子，而孩子也会逐渐喜欢上和爸爸相处的感觉。

2.多接触孩子

爸爸要多想办法接触接触孩子，比如准备一个婴儿背带，然后鼓励爸爸经常把孩子放在里面带着，这可以加强他们亲子关系。更重要的是，这种方法还可以解放爸爸们的双手，在带孩子的同时还能做些家务或者工作。

尤其是经过一天的忙碌，妈妈们也非常劳累和幸福，此时不妨让爸爸把孩子背在身上，带出去溜两圈，这样妈妈们也能打个盹或者做些自己的事情，放松一下心情。

3.让他换尿布

相信在孩子出生以后，最麻烦的事情就是换纸尿裤，不仅要和孩子斗智斗勇，还要面临屎尿炮弹。既然这么麻烦，不妨把这件事情丢给爸爸们做，一方面可以解放自己的，另一方面也可以加强他们两的亲子关系。

虽然给孩子换纸尿裤是一件麻烦事，但是这个观点可不能灌输给爸爸们，要鼓励他们积极面对：这可是你和孩子共度美好时光的机会啊！一开始，爸爸们肯定会手忙脚乱，记得不要责怪他，要及时给予鼓励，相信不久之后他们就会做得比你还熟练。

4.让爸爸喂奶

有些孩子是母乳奶粉混合喂养的，这个时候就可以鼓励爸爸们喂奶。记得一开始，一定要教导一些喂奶方法，同时提醒他们，喂奶要认真，不能一边喂奶一边玩手机、看电视。此外还可以让爸爸和孩子来一些目光交流并且说说话，哪怕是一些无意义的询问也可以。

如果孩子是纯母乳喂养，那么也可以让爸爸参与其中，比如孩子吃完奶之后，可以让爸爸抱过去拍奶嗝、哄睡。一旦孩子习惯了在爸爸怀里睡觉，那么在他醒来后也会更容易接受爸爸的安抚，亲子关系也得以建立。

只要爸爸们按照上面去做，那么未来孩子长大后，也就会习惯爸爸的陪伴，遇到事情的时候，自然也不会只喊“妈妈”了~

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