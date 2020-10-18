新生儿接受心脏修复手术，将会有终身危机

阿尔伯塔大学儿科专家领导的一项最新研究显示：婴儿在出生后的第一个月内接受先天性心脏病救命手术，将面临终身患慢性肾病和高血压的风险。

手术带来肾损伤、高血压的风险

“我们知道肾脏和所有器官一样，都必须使用一辈子。”加州大学医学与牙科学院儿科肾脏学副教授兼临时分区主任Catherine Morgan说：“大多数刚出生时做过心脏手术的孩子都能活下来并且活得很长，所以我们需要研究肾脏损害对他们一生的意义。这些数字对于我们思考后续行动而言，确实非常重要。”

研究人员在埃德蒙顿的斯托利儿童医院和蒙特利尔儿童医院检查了58名6岁的心脏手术幸存者。17%的儿童被发现患有慢性肾病，30%的幸存者有高血压。Mackie是加拿大西部最大的儿科心脏项目的心脏病专家，他说90%的先天性心脏病患儿能活到成年。

“与二三十年前相比，这是一个巨大的进步。” Mackie说：“现在，对于患有复杂心脏病的新生儿，关注的焦点不再是存活率，而是他们的长期预后。”

还需要更好的随访

Mackie解释说，任何年龄段的患者都可能在心脏手术期间和之后经历肾脏的急性损伤：“我们知道，在成年人、其他儿童群体以及新生儿中，如果你在医院有急性肾损伤，你的预后就不那么好，因此住院时间越长，通气时间越长，死亡风险也就越高。”

Morgan估计40%到60%的新生儿心脏手术患者会经历急性肾损伤，但他指出，这很难被发现，因为唯一可用的检测并不准确。“我们仅根据一种血液标志物来定义肾损伤，这就需要面对一个问题：即能否定义肾损伤。”他补充说，世界各地正在进行研究，以寻找更好的生物标志物来检测肾损伤。

如果不加控制，会出现更多心脏问题

Mackie说：“成为先天性心脏病的幸存者，就等于生活在慢性疾病中，需要终生随访和筛查晚期并发症，不仅是心脏，还有其他器官系统，不仅要经历童年，而且要到成年。”。

Morgan说，这项由加拿大卫生研究院资助的研究结果将导致新的临床实践指南，以确保每年或两年对新生儿心脏病患者进行慢性肾脏病和高血压的监测，并在必要时给予治疗。

她说：“对我来说，真正的驱动力是在这些孩子长大成人后能够提高他们的护理质量。”。

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