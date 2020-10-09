宝宝人生前3月，你会收获这些小惊喜！

在宝宝出生的头三个月会发生很多事。大多数婴儿在相似的年龄阶段都会达到某些里程碑，但婴儿的发育并不是一门精确的科学。希望你的宝宝能按照自己的节奏成长和发展。下面我们就来看看，宝宝人生的前三个月，都会带给家长哪些惊喜！

宝宝出生后的前3个月会发生什么？

一开始，照顾宝宝这事可能让你感觉像是一个无休止的喂奶、换尿布和安抚的循环。但是很快，你会发现很多惊喜：

△ 运动技能

一开始，新生儿的脑袋会摇摇晃晃的，动作也会很不平稳。但很快的宝宝就可以在俯卧的同时抬起头和胸部，也可以用这个姿势伸展和踢腿。如果你给宝宝一个玩具，他可能会抓住它并紧握一会儿。

△ 听力

宝宝对噪音很敏感。如果希望宝宝对你的声音做出反应，那就对你咯咯地笑。他也会开始转向声音的方向。

△ 视力

宝宝可能会在喂奶时把注意力集中在你的脸上，尤其是你的眼睛上。在1个月大的时候，宝宝会更喜欢用对比鲜明的颜色或黑白相间的图案。到2个月大的时候，宝宝的眼睛更加协调，可以跟踪近处的物体。很快，宝宝就会开始认出远处熟悉的物体和人。

△ 沟通

到2个月大的时候，当你说话或陪他一起玩耍时，宝宝可能会发出唧唧咕咕的声音，也会重复元音。

如何促进宝宝的发育？

你与孩子的关系是宝宝健康成长的基础。相信自己有能力满足宝宝的需要。你可以：

☛ 抱着宝宝

这可以帮助新生儿感到安全和爱。还可以，摸你的脸。

☛ 畅所欲言

简单的对话为宝宝语言的发展奠定了基础。唱歌，大声朗读故事，问问题，回答宝宝的咕噜声和咯咯声都可以。你也可以描述一下你在家里和外出时看到、听到和闻到的东西。提醒大家，你的语调也能传达情感哦~

☛ 换位置

抱着宝宝面朝外。在严密的监护下，把宝宝放在你的肚子上玩耍。还可以拿着一个五颜六色的玩具或发出有趣的声音，鼓励宝宝抬起头来。许多宝宝坐家长肚子上会有些不适应，所以在开始的时候别太久，每次只需几分钟。如果宝宝昏昏欲睡，请让他仰卧睡觉。

☛ 迅速回应

对于大多数新生儿来说，哭闹在出生后6周左右达到高峰，然后逐渐下降。无论宝宝需要换尿布、喂奶还是仅仅是温暖的接触，都要迅速做出反应。别担心太多的注意力会宠坏你的宝宝。你的照顾将有助于与宝宝建立一种牢固的联系，并树立有一天在没有你的帮助下安静下来的信心。

当事情不对劲的时候怎么办？

宝宝可能会提前达到一些发育里程碑，也可能落后于其他人，这很正常。不过，以此同时也应注意发育迟缓的警告信号。如果担心宝宝的发育，或者在宝宝3个月大时注意到以下危险信号，请立即就医：

* 头部控制没有任何改善

* 似乎对响亮的声音没有反应

* 不对别人或你微笑

* 不能用眼睛跟踪移动的物体

* 没有注意到他的手

* 不能抓住和抓握物体

记住每个宝宝都是独一无二的，但你的直觉也很重要。越早发现问题，就能越早处理。

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