警惕奶瓶龋齿！超全护理干货分享

当宝宝入睡时，唾液分泌下降，吞咽量减少，口腔中液体就会导致婴儿牙齿腐烂。而母乳或配方奶粉温和并富含营养，所以很容易令宝宝出现严重的蛀牙的问题，面对这种情况，妈妈们该怎么办呢？

了解奶瓶龋齿



滋养宝宝的食物也会滋养宝宝口腔中的细菌。这些细菌可以将配方奶粉、果汁中的糖转变为足够强的酸，如果长时间接触尤其是在婴儿入睡时，它们会腐蚀牙齿的珐琅质。结果可能是严重烂牙，被称为婴儿奶瓶蛀牙（BBTD）。

为什么会出现奶瓶蛀牙

唾液则可以冲刷掉对牙齿有害的酸液，问题发生在婴儿入睡时，这个时候唾液产量骤降，吞咽减少，任何残留在口腔中的液体都会在牙齿旁边聚集，慢慢溶解牙釉质。如果宝宝长时间叼着奶瓶，那么婴儿奶瓶蛀牙也会发生。

婴儿奶瓶蛀牙的症状

与通常看不见的成人蛀牙不同，婴儿蛀牙会触及前牙最可见的部分，但是因为腐蚀的比较缓慢，所以这种伤害很难被察觉的。一旦保护性牙釉质被破坏，腐烂的过程就会加速。

婴儿奶瓶蛀牙会传染吗

不会。

婴儿奶瓶蛀牙持续多长时间

牙齿一直会被损坏，直到用恒牙替换为止。别以为蛀牙没什么大不了，在恒牙出来之前，这是婴儿唯一拥有的牙齿。

如何诊断

仔细检查可以观察到早期的蛀牙，可以清楚地看到烂牙上剩下的变黑的残余部分。

如何治疗

有时需要进行大量的牙科工作，严重的可能要用到镇静甚至全身麻醉。

如何防止婴儿奶瓶蛀牙

可以通过增强牙釉质和减少长时间暴露于酸中来防止蛀牙。比如缩短喂奶时间，喂食后可以适当漱口。对于许多婴儿来说，喂奶是他们入睡的唯一方式，此时口腔清洁变得非常重要。

美国儿科学会明智地建议，一旦萌牙，至少每天要开始清洁一次婴儿牙齿！轻轻地清洁宝宝的牙龈可以预防牙龈疾病，并在出牙时帮助抚平宝宝的牙龈。

牙齿健康的孩子可以轻松地咀嚼食物，学会清晰说话，并对全世界充满信心地微笑！

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