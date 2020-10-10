小宝宝也有“节后综合征”，晚上不好好睡觉怎么办？

欢乐的十一长假已经过去，但不少家长发现，家里的小宝宝似乎也有“节后综合征”，每天晚上都十分兴奋，怎么哄都没用，根本没法按平常的时间入睡，这可怎么办？别着急，育姐这里有一些好建议，赶紧来看看吧~

“节后综合征”也会找上小宝宝！

节日期间，父母带着宝宝走亲访友，参加很多聚会，接触了不少陌生人。如果宝宝缺乏安全感，这种接触会让他产生心理压力，进而影响正常睡眠，常见表现有不易哄睡，多梦，半夜惊醒等。

专家认为，长假期间，父母经常带宝宝外出活动接触陌生环境，宝宝感到不适应就容易出现一些烦躁不安的表现。如果陌生环境中含有过大的噪音、难闻的气味、过强的光线等不良因素，会对宝宝产生不良刺激，继而就会影响正常睡眠。

帮助宝宝恢复正常的作息规律，从这几步入手

长假期间，大人难得有时间放松娱乐，这样便容易疏于对宝宝的照顾，宝宝日常生活规律也就会被打乱，饮食和睡眠都受到影响。长此以往，对宝宝的身体健康很不利。

想要帮助宝宝恢复正常的生活规律，不妨从这几步入手：

1.多和宝宝玩一些有助于平复情绪的游戏，比如陪他画画、拼图、给他讲故事等等，尽可能少做一些让宝宝兴奋的活动。

2.建议每天都带宝宝外出散步，这样既锻炼了身体又消耗了体力，对提高睡眠质量很有帮助。

3.调整作息时间，让宝宝养成早睡早起的好习惯。这样做有助于恢复以前的生活规律，让宝宝活力四射，有更多的精力去学习和玩耍。

4.假期结束后，大家要让家中环境重新恢复安静，给宝宝营造一个良好的休息环境和秩序。

调整宝宝睡眠，得慢慢来~

每年长假后，很多宝宝都会出现睡眠问题。宝宝年纪小，自控能力差，有时候还会发发小情绪。而父母想要调整宝宝的睡眠状态，就要讲究方式方法，其中最重要的一点就是要循序渐进，慢慢来！

国庆节过后，节日气氛慢慢散去，想要让宝宝恢复到以前正常的作息时间，不妨从现在开始一点点提前宝宝的入睡时间，可不要一下子就让他提早睡一两小时，这是不实际的。

临睡前，家里所有人都要配合好，尽量保持家中环境安静，让宝宝充满安全感。不要跟宝宝玩游戏，也不要带他看电视，以免他过于兴奋，无法快速入睡。大家可以在临睡前给宝宝洗澡、讲故事，让妈妈或者爸爸让宝宝信任的家人来陪他，孩子就能获得充足的安全感。还可以给他按摩按摩，或者播放舒缓的音乐，哼唱摇篮曲、轻轻拍拍他等等，这些都可以让他尽快进入睡眠状态。

此外，临睡前记得给宝宝换一张干净的纸尿裤，让宝宝感到舒适，这样会睡得更好~

如果宝宝黑白颠倒，该怎么办？

如果你的宝宝在放假期间黑白颠倒，也无需烦恼，下面几个好方法也很给力~

1.白天尽可能让宝宝多玩，不要让宝宝太晚睡午觉，或者减少午睡时间。

2.入睡前30分钟到60分钟给宝宝洗澡，这样可以帮助他放松心情，快速入睡。

3.给宝宝重新制定生活作息表，并执行下去。

另外，需要提醒大家的是，在帮助宝宝调整作息时，还要考虑孩子有没有吃饱、身体有没有不舒服等 ，排除这些状况后，再合理进行调整。

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