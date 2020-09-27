烦skr人！孕妇过敏咋办？这份“自救”指南请收好

有不少女性在怀孕期间碰到“过敏”这个大麻烦，出现不同程度的皮肤瘙痒或是红疹等症状。过敏本身就很难受，再加上孕期这个特殊阶段，更是难用药。

那么，面对过敏，孕妈该怎么应对呢？一起跟着小编来看看专家的意见：

孕妈过敏的几种原因

孕妈出现皮肤过敏，原因一般分为两种，一种是环境因素，另外一种则是饮食影响。

环境因素

环境造成的过敏一般是上呼吸道疾病，比如过敏性鼻炎或是气喘。而这类过敏原包括灰尘、霉菌、棉絮、动物毛发或是花粉、二手烟等。

饮食影响

这类因素会造成荨麻疹或是异位性皮肤炎。食物中的过敏原多为海鲜（蟹虾）、坚果（花生、核桃）、橘子、草莓、牛奶、西红柿等。只要孕妈避免这些过敏原，瘙痒症状就可以得到很好地缓解。

孕妈过敏能用药吗

药物治疗效果是比较好的，但由于在孕期，孕妈在服用药物时必须要在医生的指导下进行。

孕妇该怎么预防过敏

1.保持卫生

如果本身是过敏体质，建议不要在家中养宠物，如果已经养的，最好寄养在朋友家里，以免动物皮毛引发过敏。家人要勤打扫，保持家中干净整洁。

2.避免接触过敏原

女性在怀孕后，要尽量避免过敏原。对于易过敏的孕妈，室内可以使用空气净化器，出门时戴口罩，这样可以减少跟灰尘或是花粉接触。

3.注意饮食均衡

在出现过敏情况后，孕妈在饮食方面需格外注意，对于容易引发过敏的食物坚决不吃。饮食结构需及时调整，注意营养均衡。少油少盐，多吃新鲜蔬果或是富含蛋白质的食物，增强自身抵抗能力。

4.减少对皮肤的刺激

不管孕妈是否是过敏体质，清洁类的产品要少用，因为这容易刺激到皮肤，尤其是腹部皮肤。孕妈在这时候可以使用天然无添加剂的产品，洗澡时使用温水，洗澡后可以抹些身体乳。

孕妇过敏，建议及时去医院检查，以免过敏情况加重，影响自身和宝宝的健康。

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