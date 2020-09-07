关于胎动，孕妈咪请仔细阅读

胎动让妈妈实实在在感受到了宝宝的存在，激动又幸福。为了让各位妈妈清楚了解“胎动”，小编这就给大家好好说一说：

胎动出现的时间

其实在怀孕两个月左右时候，宝宝就开始在妈妈肚子里“运动”。不过妈妈还感受不到，只有去医院检查b超时候，才能发现宝宝的各种姿势。

大约怀孕四五个月时候，妈妈便能真实感受到宝宝的胎动，但是由于宝宝还小，往往感受得也不是非常强烈，会间隔时间较久。

怀孕6个月左右，胎动逐渐明显起来，也愈发地有规律，此时妈妈经常能够感受到宝宝在动。

到快生的时候，宝宝已经很大了，充满整个子宫，活动空间减少且胎头下降，胎动不容易被察觉，也就变少了一点。

如何数胎动

正常来说，一小时大约胎动3-5次，12个小时大约30-50次，有的好动宝宝12小时可达100次左右。

最简单的方法就是在早中晚上各记录1小时的胎动，再把这三次胎动次数的总和乘以4，由此推算出1天的胎动数。数胎动是检测宝宝是否正常的好办法，也是妈妈可以随时感知到的方法，可以反应宝宝的状态，是强壮还是虚弱。

但胎动受很多因素的影响，并不是动多了动少了就一定代表着出问题了。饭前饭后、摸肚子、对肚子讲话、听音乐时，宝宝会运动频繁，妈妈感受到胎动也就频繁；如果宝宝的活动变少了，妈妈需要及时调整身体，好好休息。

胎动次数明显减少，要警惕！

如果妈妈觉得胎动明显降低，如一天低于10次，此时妈妈们就要注意宝宝的安危，及时到附近医院检查，看宝宝是否缺氧，抓紧就医，以防错过最佳抢救时间。

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