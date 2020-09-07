宝贝磨牙吱吱响，你要警惕这些原因

睡觉磨牙是很多宝宝都会有的常见现象，那么宝宝磨牙是什么原因引起的呢？

1.睡前太兴奋

在晚间看惊险的打斗电视或者入睡前玩耍过度，宝宝的精神紧张会引起磨牙。此外，如果长时间活在批评谩骂的环境中，宝宝会有压力，夜间也会磨牙。父母尽量营造和谐的家庭环境，晚间少看或不堪电视，避免过度兴奋。

2.晚餐过饱

宝宝睡前吃得过度，夜间消化系统就会一直持续工作，同时也会带动咀嚼功能的运动。父母可以早点带孩子吃饭，睡前尽可能不要再让宝宝吃东西。

3.营养不均衡

挑食的孩子，特别是不爱吃蔬菜的话，就会形成营养不均衡，导致钙和微量元素的缺乏，引起晚间面部咀嚼肌地不由自主收缩，牙齿便来回磨牙。

磨牙期间宝宝应让其多吃清淡食物，营养高的食物。让小孩吸收各种食物中的营养，包括多吃水果，增加各种维生素，可以起到少生病，增强抵抗力的作用。

4.肠道寄生虫

蛔虫产生的毒素刺激神经，使神经兴奋，导致磨牙。蛲虫也会分泌毒素，并引起肛门瘙痒，影响小孩睡眠并发出磨牙声音。有肠寄生虫病，就需及早驱虫。父母要带孩子去医院进行检查，如果情况比较严重，就要注意给孩子吃驱虫药，平时注意孩子的饮食生活，教育孩子要注意饮食卫生，养成良好的卫生习惯。

5.睡眠姿势不佳

如果孩子经常往一个方向侧着身子睡觉，那么压倒的脸颊一侧肌肉就会不自主地来回收缩，宝宝就会磨牙。此外，孩子蒙头睡觉也是一个不好的习惯，被窝二氧化碳浓度过高，会让宝宝持续磨牙。父母在夜间和睡前要检查宝宝的睡觉习惯，纠正不良的睡觉姿势，这样能减少宝宝磨牙的几率。

6.牙齿生长发育不良

牙齿替换期间，如果孩子患了佝偻病、营养不良、先天性个别牙齿缺失等，使牙齿发育不良，上下牙接触时会发生咬合面不平，也是夜间磨牙的原因。父母要及时带孩子去口腔科医生仔细检查有无牙咬合不良，如果有，需磨去牙齿的高点，并配制牙垫，晚上戴后会减少磨牙。

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