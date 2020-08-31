立秋后，宝贝喝水有讲究，这几个时间段不能喝！

爸爸妈妈都知道多喝水对宝宝身体好，便想尽办法让宝宝多喝。不过，立秋后，给宝宝喝水也有很多讲究，比如下面这几个时间段就不能多喝，我们一起来看看：

这三个时间段别让宝宝喝水

立秋过后，如果让宝宝在这三个时间点喝水，很可能伤脾又积食！

1.睡前

临睡前千万不要让宝宝喝太多的水，如果要喝水最好在睡前一小时让他喝。要知道，保持良好的睡眠，对宝宝的生长发育十分重要。晚上11点到第二天2点是生长激素分泌的高峰期，如果睡前喝水太多，会让他半夜醒来尿尿，这便影响了睡眠质量，妨碍生长激素的分泌，不利于他的健康成长。

2.运动后

宝宝剧烈运动后会出很多汗，身体很容易缺水，停止运动后常常想要立即喝水。然而医生给出的建议是，运动完20分钟后再喝水比较合适，而且不要一次喝大量的水。因为肠胃快速蠕动时喝水，会给肠胃带来不良影响。

3.饭后

有的宝宝吃饭时只吃主食不喝汤，爸爸妈妈觉得这样会有点干，便让他多喝水。其实，这个时候是不宜让宝宝喝水的。

刚吃完饭，胃处于饱满状态，如果此时再喝水，会让胃超负荷运转。而且孩子的胃在这时候已经分泌出消化液，开始消化食物，如果此时喝水会稀释消化液，妨碍食物的正常消化吸收，容易消化不良，进而导致积食。

宝宝积食的表现

宝宝身体素质好坏和脾脏健康有很大关系。如果脾的运化功能很差，身体各方面机能都会受到影响，而最伤脾的就是积食了。中医有云：“积食一来百病生”，如果不及时进行调整，宝宝有可能会患上各种疾病。大家在日常生活中要注意观察宝宝的身体状况，发现积食要立即调整。下面，我们来看看积食的主要表现：

1.食欲不振

大家如果发现宝宝突然变得不爱吃饭或不想吃饭，就要考虑他是不是出现积食了。

通常而言，上一餐的食物还没有消化掉，肠胃道还有食物残留，宝宝就会不想吃饭。这和成人是一样的，如果肚子不饿，就不想吃东西。

此外，要警惕如果宝宝一直不爱吃饭或者有其他症状表现，有可能长期积食引起的脾虚，进而导致长期食欲不佳。

2.睡觉不安稳

“食不和则卧不安”。如果宝宝出现积食，晚上睡觉往往会补安稳，会有磨牙、说梦话、流口水、翻来覆去等表现。

3.手心脚心发热

宝宝出现积食后，食物发酵，能量聚集在体内，导致手心、脚心、腹部的温度要比其他部位要高一些。

4.肚子不舒服

不同月龄的宝宝表达肚子不舒服的方式是不同的。宝宝不会翻身或不会坐时，他们可能会喜欢趴睡、喜欢飞机抱、想要人帮他揉肚子等等；大一点宝宝的宝宝会有用手捂着肚子，喜欢抱着父母，让父母帮他捂肚子等；宝宝会说话后，会直接告诉父母。

发现宝宝肚子不舒服，一定要注意判断一下是不是出现积食了。

宝宝脾虚、积食该如何调理？

宝宝天性爱玩，有时到了吃饭时间，宁愿饿着肚子玩也不愿停下来去吃饭。长此以往，会导致宝宝饮食不规律，影响身体健康和生长发育。

大家一定要让宝宝保持科学的饮食规律，吃好一日三餐，要做好合理规划，两餐之间不要间隔时间过短。如果孩子积食严重，建议去医院就诊。

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