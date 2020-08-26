这种药竟会阻止“好孕”，集美们可要警惕了！

美国国立卫生研究院的一项研究表明，在试图怀孕的妇女中，使用阿片类药物可能会降低怀孕的几率。此外，在妊娠早期使用阿片类药物，可能会导致更大的妊娠损失。这项研究发表在《流行病学》杂志上。

“我们的研究结果表明，怀孕或计划怀孕的妇女应与医生一起考虑到类阿片类药物可能对她们怀孕或维持妊娠能力的潜在影响。”该研究的主要作者和NIH的EuniceKennedyShriver国家儿童健康和人类发展研究所的校内人口健康研究部的博士后研究员克里·弗兰纳根（KerryFlannagan）博士指出。

据作者介绍，关于处方类阿片的研究大多集中在药物依赖性的影响上。

各种处方阿片药物的研究分析

研究人员分析了阿司匹林在妊娠和生殖（EAGeR）试验中的效果数据，该试验研究了小剂量阿司匹林作为预防妊娠流产的治疗方法。研究对象是18至40岁有过一两次妊娠流产史的妇女。如果没有怀孕的妇女被跟踪六个月一个周期，如果她们怀孕了，则在整个怀孕期间进行跟踪。这些妇女提供了尿样，研究人员还分析了各种处方阿片。

研究表明，孕前使用阿片类药物的妇女的受孕率降低

在这项研究中的1228名妇女中，226名（18%）在试图怀孕时使用过阿片类药物，685名怀孕妇女中有33名（5%）曾在怀孕早期使用过阿片类药物。美沙酮或丁丙诺啡（通常用于治疗类阿片依赖）均未检测出阳性。

与未使用阿片类药物的妇女相比，怀孕前使用阿片类药物的妇女怀孕几率要低29%。在怀孕的妇女中，在怀孕期间使用阿片类药物的妇女流产的可能性是未使用阿片类药物的妇女的1.5倍。

怀孕前4周使用阿片类药物的妇女流产的可能性是前者的两倍多。在怀孕第四周到第八周使用阿片类药物的妇女流产的可能性是前者的2.5倍。

作者呼吁进一步研究阿片类药物的使用如何影响生育和早孕。他们补充说，在了解更多情况之前，患者和医生应该评估在怀孕或可能怀孕的妇女中使用阿片类药物治疗疼痛的潜在风险和益处，包括那些正在接受辅助生殖程序的妇女，这些妇女可能需要接受阿片类药物治疗来控制疼痛。

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