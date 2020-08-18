有了二胎后，大宝和谁睡？这个问题令人头秃

随着二胎政策的开放，身边越来越多的人开始追生二胎。不过，这二宝来了，问题也就多了。比如，有个问题就很实在：你家大宝以后跟谁睡哇？

是不是很头秃！原先大宝都是和自己睡的，二宝来了后如果带着大宝睡，自己忙不过来不说，老大的睡眠质量势必要受到影响，但如果让大宝跟老人睡或者自己睡，孩子可能会觉得因为弟弟/妹妹，爸爸妈妈就不爱自己了，真真是太难了！！！

如何解决这个问题呢？别急，先让我们看一看孩子应该跟谁睡？

宝宝该和谁睡？

通常而言，宝宝三岁后就可以分房睡觉了。如果宝宝到了上学年纪还和父母在一张床上睡觉，对他的心理健康和心理发育十分不利。

宝宝年纪小，最好不要和爸爸妈妈分房睡觉，以免放大他的分离焦虑，导致其丧失安全感影响心理健康。

宝宝3岁前，最好和父母同房但分床睡觉。宝宝出生后，大家就要有意识培养他单独在婴儿床上睡觉的习惯。宝宝有了良好的睡眠习惯，不仅能减轻父母的负担，还能让自己更有安全感，睡得更安稳。

tips：如何让孩子成功地分床睡？

如果孩子已经养成了睡小床的习惯，那么分房睡就容易得多，大家可以试试以下这些小技巧：

1.陪宝宝入睡，和他一起聊天、看书、给他讲故事等。

2.如果家里条件许可，可以在儿童房安装监控，这样爸妈可以在自己房间及时了解到孩子的举动。

3.根据宝宝爱好一起装扮儿童房，让他对自己的小天地充满期待。

4.告诉宝宝，爸爸妈妈就在隔壁，宝宝有需要的话爸爸妈妈会立即过来，不用担心。

5.给宝宝充足的时间适应，帮助他逐渐度过心理适应期，千万别打骂或强制他分房睡。

6.当宝宝遇到特殊情况时，比如当宝宝患病时，表示想要和爸爸妈妈睡一晚时，不妨破例一次。

7.做好安全防护工作，不要让儿童房存在任何安全隐患。

8.当宝宝还没有养成分房睡觉的习惯时，可以和他做一个约定，比如每个星期可以有两三天和爸爸妈妈一起睡觉，给他一个甜甜的小期待。

总而言之，分房睡太早或太晚对宝宝身心健康都不利，具体施行时间要根据宝宝的心理年龄、性格、独立性、家庭情况来决定。

二宝出生后，大宝怎么睡？

下面，就来正式进入主题，来说一说二宝出生后大宝的睡眠问题。分两种情况：

1.如果大宝年纪还小

如果大宝年纪较还小，就不要强行让他和父母分开睡，可以试试这些方法：

（1）让大宝和妈妈一起睡，让奶奶先帮忙带二宝一起睡。只是这样做，妈妈夜间喂奶可能会辛苦一些。

（2）让两个娃和爸妈同房睡，让孩子睡小床。晚上妈妈主要负责照料二宝，爸爸负责照料大宝。

2.如果大宝年龄超过3岁

如果大宝年龄超过3岁，那么从怀二胎时就应慢慢培养他分房睡觉的习惯，也可以让他试着跟奶奶一起睡。

如果等到二宝出生后再临时安排大宝跟其他家人睡觉，会给大宝的心理带来不良影响，甚至让他认为是弟弟妹妹的出生才让父母冷落了自己。

其他注意事项

1.提前沟通

在妈妈生二宝前后和坐月子期间，如果大宝已经到了懂事的年纪，除了要提前跟他进行沟通，使其明白妈妈面临的困难外，还要让其他家人多关注安抚好大宝的情绪，并鼓励他帮助妈妈一起照料弟弟（妹妹），让孩子有责任感，一起迎接家庭新成员。

2.爸爸要出力

照顾宝宝不仅仅是妈妈的事情，爸爸也要出一份力。如果爸爸能够给点力，大宝也就不会只依恋妈妈一人了。二宝出生后，如果爸爸能代替妈妈陪伴大宝，那就很nice了~

3.不要强迫打骂

无论采用何种方式安排睡觉问题，都要给大宝充足的适应时间，千万不要强制分房，更不能冷落他、打骂他。

最后提醒大家，生二宝前一定要把准备工作做好、做扎实。不仅要让大宝做好心理准备，还要注意培养他良好的睡眠习惯。另外，家庭里的其他成员要做好分工，共同迎接二宝的降生。

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