夏季带娃游泳，收好这些建议，能避免生病！

孩子在游泳池里生病并不少见，今天我们就来说一说如何避免这些疾病，快来收藏吧~

警惕三大容易引发疾病的细菌

根据2000-2014年间收集的数据，三分之一的游泳相关疾病暴发都发生在酒店。游泳馆的大部分疫情是由三种细菌引起的：隐孢子虫（又称“Crypto”）、假单胞菌和军团菌。根据CDC健康游泳项目的主要作者和负责人MicheleHlavsa说，Crypto是特别危险的，因为它可以在相当高的氯含量下存活超过7天。同时，假单胞菌和军团菌是一种能在热水浴缸、游泳池和水上游乐场的粘糊状区域中存活的细菌。

报告指出，在研究期间，报告了493起疫情，这些疫情导致至少27219起疾病和8人死亡。半数以上的疫情发生在夏季，也就是游泳的旺季。专家Hlavsa指出，幼儿受到的影响尤其严重，因为他们经常花大量时间在游泳池里、

小心！隐孢子虫在水中存活时间较长

专家再次指出，Crypto是导致居民患病的罪魁祸首。Hlavsa在CDC的一份声明中说：“仅仅吞下一口含有Crypto的水，就可以让原本健康的儿童和成人患病数周，出现水样腹泻、胃痉挛、恶心和呕吐。”氯不能很快杀死Crypto。我们首先要把它挡在水里。如果孩子得了腹泻，家长不要下水，也不要让孩子下水。”

如何避免孩子在游泳池生病

专家建议家长在游泳池游泳、泡热水澡或参观水上游乐场时，采取以下预防措施，保护自己和所爱的人免受细菌的侵害：

1.如果孩子生病腹泻，不要游泳。如果腹泻的原因是Crypto，等到腹泻停止后2周再去游泳。

2.检查游泳池、水上游乐场的检测报告。

3.在下水之前，使用试纸条检查水的pH值、溴或游离氯含量是否合格。

4.不要饮用/吞下泳池中的水。

5.每隔一小时带孩子去浴室休息，如果是小宝宝则要在远离泳池的地方换尿布。

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