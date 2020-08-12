小心了！准妈妈太胖或阻碍BB大脑发育

一项新的研究发现，孕妇肥胖可能会在怀孕中期阻碍宝宝大脑的发育。

在纽约大学格罗斯曼医学院的研究人员的带领下，这项研究将肥胖的指标高体重指数（BMI）与两个大脑区域（额叶前皮层和前绝缘）的变化联系在一起。

而这些区域在决策和行为中扮演着关键的角色，与注意力缺陷/多动障碍（ADHD）、自闭症和暴饮暴食有关。

母亲肥胖或对胎儿大脑发育不利

在8月11日发表在《儿童心理与精神病学杂志》上的新研究中，研究人员检测了197组胎儿大脑中代谢活跃的神经细胞。

通过数百万次的计算，研究作者根据神经元组之间的19000多种可能的联系，将这些组划分为16个有意义的亚组。

他们发现，大脑中只有两个区域，它们彼此之间的联系与母亲的体重指数（BMI）有着密切的联系。

“我们的研究结果证实，母亲的肥胖可能在胎儿大脑发育中起到一定的影响，这可能解释体重指数较高的母亲所生孩子存在一些认知和代谢健康问题。”Moriah Thomason博士表示。

这一发现非常重要

Thomason说，随着美国肥胖率的持续飙升，了解这种情况对大脑早期发育的影响比以往任何时候都更重要。

以前的研究表明肥胖和大脑发育之间的联系主要是观察出生后儿童的认知功能，这项新的研究被认为是第一次测量胎儿大脑活动在子宫中的变化，最早可在怀孕六个月后进行。

Thomason说，这一方法的目的是消除母乳喂养和其他环境因素对出生后的潜在影响，并研究母体体重指数对发育中儿童大脑产生负面影响的最早来源。

研究人员将会继续研究

为了做好调查，研究小组招募了109名体重指数在25到47之间的女性。（根据美国国立卫生研究院的数据，如果女性的体重指数达到25或更高，则被视为“超重”；如果她们的体重指数大于等于30，则被视为“肥胖”。）而这些女性都是怀孕6到9个月。

研究小组利用核磁共振成像来测量胎儿大脑活动，并绘制大脑不同区域聚集在一起的大量脑细胞之间的通讯模式。然后，他们比较了研究参与者，以确定基于BMI的各组神经元之间的通信方式的差异。

Thomason说，他们现在计划随着时间的推移跟踪参与者的孩子，以确定大脑活动的变化是否会导致多动症、行为问题和其他健康风险。

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