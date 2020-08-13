婴儿房选什么颜色好？这样搭配对发育好

小BB每天要睡16-20小时，这就需要家长为其要营造一个舒适的睡眠环境，让他更好地睡眠。你知道吗？其实婴儿房的颜色对宝宝的日常作息和感官发育也有着不小的影响，那么该如何搭配呢？今天我们就来了解一下吧~

宝宝卧室色彩搭配的小窍门

宝宝的卧室的色彩搭配应保持欢快、清爽、明朗，不建议用深色。

研究发现，宝宝喜欢自然的颜色，比如浅蓝色、柠檬黄、粉红等，以及草绿色或明亮的苹果色。

建议使用清爽柔和的浅色来装饰婴儿房墙面，家具则使用原木色或乳白色，并根据宝宝的喜好和年龄，悬挂不同的图片或装饰画。

这些颜色不宜在婴儿房

为了宝宝的健康发育，卧室的主题颜色最好不要用以下这些：

1.白色

白色具有杀气，会让宝宝感到紧张，不利于宝宝养成乐观开朗、活泼、积极向上的好性格。

2.红色

虽然红色可以刺激神经系统让孩子兴奋起来，但也会让人很快陷入到疲劳之中。宝宝卧室的红色元素不宜过多，以免打乱宝宝正常的生活规律。

3.黑色

黑色容易让人感到疲劳，不建议用在宝宝卧室。

4.黄色

黄色能够刺激消化系统和神经系统，用在饭厅比较适合，但不要过多地用在宝宝卧室。

5.橙色

橙色也容易引起神经系统兴奋外，吸引人的注意力。所以环卫工都会穿着橙色的功夫，以此来提醒司机们注意避让。

宝宝具有很强的好奇心，如果卧室里有很多的橙色元素，会吸引他的注意力进而妨碍正常的睡眠。

宝宝卧室怎么搭配

那么该如何装饰宝宝的卧室呢？快来了解下：

1.经常变换颜色

玩具、家具、装饰物等可以经常改变颜色，从而激发宝宝的探索学习兴趣和求知欲。比如说，可以经常更换布艺窗帘的颜色。微风吹来窗帘飘动，是一副养眼的“风景画”。

2.房间里布置涂鸦区域

宝宝长大后，有可能会在衣柜、墙壁、地板上肆意“作画”涂鸦。别急着发脾气，要知道在涂鸦画画的过程，也是他创造力、观察力、动手能力、想象力等多种能力快速发展的过程，可以在宝宝房间布置一个专门涂鸦的小区域，供他玩乐。

3.五彩缤纷但又不杂乱

大家可以在家具、日用品、玩具、墙壁、天花板上合理布置颜色，要保证丰富但又不杂乱，比如，可以在墙壁和天花板上绘制大块几何图形，将色彩艳丽、放光的玩具挂在家具和墙壁上，这样可以促进宝宝爬行、行走等动作技能的发展。

宝宝慢慢长大后，大家可以将墙上的贴画、绘画等装饰换成人物画、字画、风景画等，为宝宝早期学习做好准备。

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