当孕妇碰上急性胆囊炎，及时手术或比延期更安全

妊娠期疼痛性胆结石很常见，疼痛可能非常剧烈，会突然发作，逐渐加剧并经常辐射到背部。当胆结石引起胆囊炎症，称为胆囊炎时，症状会恶化，除了疼痛外，还会伴有发烧、恶心和呕吐。

但研究表明，如果在怀孕期间接受手术，其预后会比手术推迟到分娩后进行要好。

最有效的方法就是手术

手术切除胆囊是最有效的治疗方法，但怀孕期间的手术往往令人害怕，人们往往会推迟手术。在迄今为止美国规模最大的一项研究中，托马斯·杰斐逊大学医院的外科医生观察到，怀孕期间患胆囊炎的母亲，如果在怀孕期间接受手术，其预后会比手术推迟到分娩后进行要好。

“目前，很多医学指南建议在怀孕期间对急性胆囊炎进行手术，但许多患者推迟了手术。我们想知道遵循这些指南的百分比，以及遵循这些指南是否确实改善了孕妇的预后。”医学博士FrancescoPalazzo说到。而这项研究发表在《外科年鉴》上。

只有38.2%孕妇接受了胆囊切除手术

这项研究从2010年1月到2015年9月期间，从全国重新入院数据库中检查了6390名因急性胆囊炎入院的孕妇样本记录。尽管有相关指导方针，但是在怀孕期间出现胆囊炎时，只有38.2%的妇女接受了胆囊切除手术。

未手术的孕妇发生并发症的可能性是手术组的三倍

未做胆囊手术的孕妇发生母婴并发症的可能性是手术组的三倍。所调查的母婴并发症包括死胎、胎儿生长不良、流产、早产、剖腹产、出血、静脉血栓栓塞和羊膜内感染。这些差异主要是由于未做胆囊手术的孕妇胎儿生长不良、早产和剖腹产的增加。

“这些数据并没有告诉我们这些并发症发生的确切原因，只是这些并发症在考虑到两组患者的差异后手术推迟的女性中更为常见，”第一作者、外科学四年级住院医师ArturoJ.RiosDiaz说道。在怀孕期间没有做过手术的妇女，在出院后30天内再次入院的可能性高出61%，因母婴并发症再次入院的可能性高出95%。

建议及时进行胆囊切除手术

“孕妇患上胆囊炎的经历是相当可怕和痛苦的，”合著者之一，杰斐逊母胎医学部主任VincenzoBerghella说：“许多医生不建议给孕妇做手术。但这些数据清楚地表明等待手术是有风险的。如果病人没有怀孕，病人和医生应该首先讨论治疗方案。与怀孕期间可能出现的所有其他疾病一样，最好的选择是，在这种情况下，无论是否怀孕，都应进行胆囊切除手术。”

Berghella博士说：“传统上，医生们都接受过这样的培训，即不鼓励在孕早期和孕晚期进行手术。”但这些信念是建立在质量低劣和过时的研究基础上的。数据表明，胆囊炎妇女在分娩后才接受手术的风险可能要大得多！

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