防蚊妙招大搜罗，看看你家娃适合哪一种！

又到了蚊虫最多夏季，尤其是南方，雨水频繁、潮湿闷热的环境导致蚊虫进入繁殖和活跃期。

每天起床看到宝宝身上被咬得红红的一块，都让宝妈们心疼不已，恨不得抄一口火箭筒把这群罪魁祸首轰得渣都不剩，那么夏天该如何防蚊呢？

驱蚊方法，越老越好

作为一个历史悠久的文明古国，我们与蚊子之间有字可考的抗争历史长达4000多年，在如此漫长的岁月里，充满智慧的祖先留下了诸多防蚊经验供我们后辈参考：

物理防蚊法

对于宝宝而言，最好的防蚊方法无异于装纱窗、挂蚊帐了，直接从根源上杜绝了宝宝被咬的可能。

没有蚊帐，保守御敌

烟熏防蚊法

用烟熏的方法，是古代人的主要对付手段。古人有种“燃火绳”，即把蒿草、艾草编织成草绳湿润后点燃，发出的浓烟可以驱蚊。

这种方法，现在叫做蚊香。不过需要注意的是，在宝宝所处的房间内不建议使用含除虫菊酯的蚊香。

化学防蚊法

驱蚊花露水是当下十分流行的驱蚊手段。只不过在给宝宝使用时，宝妈们应该格外注意。因为驱蚊花露水本身具有农药成分。

美国儿科医师协会认为，两个月以上宝宝就可以使用避蚊胺含量在30%以下的产品，只要按照说明书正确涂抹，就是安全的。

此外，驱蚊液应只用于暴露在外的皮肤和衣物上，不可接触伤口，不可接触嘴和眼睛，在耳部也要少用。并且不要涂抹到宝宝手部，避免经手入口。

驱蚊液的选择

需选用正规渠道购买的产品，不建议网购。

建议2个月以上的宝宝首选含避蚊胺、派卡瑞丁成分的驱蚊液；3岁以下不选用含柠檬胺叶油成分的。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)