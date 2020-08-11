别担心！癌症患者照样能生育

在第36届ESHRE年会上，首次发布了癌症患者在癌症治疗后如何利用储存的卵子和胚胎的长期记录。结果表明，从20年的数据来看，这些患者，尤其是乳腺癌患者，保存生育能力非常成功。

研究分析了多项数据

来自伦敦盖伊和圣托马斯医院的Dalia Khalife博士在ESHRE的虚拟年会上，在线展示了该分析的详细信息：报告中显示他们对2000-2019年间接受过癌症治疗的879名年轻女性患者的数据进行了分析。

据了解，这些患者在治疗前，都曾进行过保持生育能力的咨询，因为她们都知道化疗和放疗等治疗手段对卵巢功能有不良影响，常导致不孕。患者平均年龄33岁，乳腺癌是最常见的诊断（63%）。

癌症患者可以保持生育能力

经过咨询，373名患者（42%）选择用以下方法保存自己的生育能力：卵子冷冻（53%）、胚胎冷冻（41%）、两种方法联合使用（5%）、卵巢组织冷冻保存（1%）。

据Khalife博士报道，到目前为止，那些返回使用冷冻卵和胚胎的人的比率是16%（61/373），其中44人在受精卵和胚胎通过体外受精程序移植时获得了71%的高出生率，双胞胎出生率为9%。

大约三分之二的患者在确诊后两年内复诊；乳腺癌患者最有可能再次接受生育治疗。Khalife博士说：“研究结果表明，在这些情况下保持生育能力是可行的。在储存配子的人中，大约有六分之一的人结果良好。”

癌症治疗会影响卵巢储备水平

虽然癌症治疗对生育的影响各不相同，但“几乎所有患者”的卵巢储备水平确实有所下降，反映了从治疗的轻度毒性（对卵巢储备标志物的影响最小）到严重毒性（卵巢早衰）的一系列反应。当然，在癌症治疗后，有一些人是有自然受孕的情况。

根据个人情况决定如何保存生育力

Khalife博士解释说：“保存生育能力的最适当方法是根据个人情况决定的。通常是卵母细胞冷冻，而且，随着我们大大改进的冷冻技术，为将来怀孕提供了一个很好的机会。卵巢组织冷冻保存虽然还没有广泛应用，但一般会在紧迫的情况下进行。”

本报告以英国第三级转诊中心、英国东南癌症网络和最早设立的提供生育保护和长期随访服务的中心之一的病例为基础。圣托马斯医院的Dalia Khalife表示：“今天，我们希望所有被诊断为癌症且预后良好的年轻女性都能勇敢生育。”

她解释说：“以前，这些年轻女性的生育能力几乎没有选择，但现在有了，我们的数据显示，这些结果会带来很大的好处。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)