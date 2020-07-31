宝宝不爱睡觉，或会影响情绪健康

休斯顿大学心理学教授、休斯顿睡眠与焦虑中心主任坎迪斯·阿尔法诺在《儿童心理学与精神病学杂志》上发表的一项创新性实验研究的结果，该研究表明，夜间睡眠不足会改变儿童的情绪健康。

睡眠不足影响情绪健康

尽管大量的相关研究将睡眠不足与情绪健康不佳联系在一起，但在儿童身上进行的实验研究却很少。阿尔法诺和她的团队在一周多的时间里研究了53名7-11岁的儿童。孩子们完成了两次实验室情绪评估，一次是在健康睡眠一晚之后，另一次是在睡眠受到几个小时限制的两个晚上之后。

坎迪斯·阿尔法诺，休斯顿大学心理学教授，休斯顿睡眠与焦虑中心主任表示：“在睡眠受限后，我们观察到儿童体验、调节和表达情绪的方式发生了变化。但是，让我们有些惊讶的是，最显著的变化是对积极而非消极的情绪刺激的反应。”

睡眠不足影响日常生活

研究的方法为：让孩子们观看一系列图片和电影片段，激发积极和消极的情绪，同时研究人员记录了孩子们的反应。除了情绪的主观评分外，研究人员还收集了呼吸窦性心律失常（心脏相关情绪调节的非侵入性指标）和客观面部表情。阿尔法诺指出了这些数据的新颖性。“基于情绪主观报告的研究非常重要，但它们并没有告诉我们睡眠不足会增加儿童精神病风险的具体机制。”

阿尔法诺强调：她的发现对于理解睡眠不足如何影响孩子日常社交和情感生活中的意义，她说：“积极情绪的体验和表达非常重要，尤其是在孩子们的友谊、社会交往方面。我们的研究结果也许可以解释，为什么睡眠时间少的孩子会有更多的问题。”

不是所有儿童都一致

这项研究的另一个重要发现是，睡眠不足对情绪的影响并不是所有儿童都一致的。特别是，有更严重的焦虑症状的儿童，如果有睡眠不足的情况，那么他们的情绪反应将会出现非常显著的变化。

据阿尔法诺称，这些结果强调了一种潜在的需要，即评估和优先考虑情绪脆弱儿童的健康睡眠习惯。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)