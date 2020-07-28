大暑一过气温将升，小心孩子中暑现象！

虽然不少地区依然连日阴雨，但是大暑还是悄悄地来了，这也预示着夏天将要逐渐崭露头角，高温即将来袭。每年夏天有很多孩子因为各种原因而中暑，有些甚至面临死亡的威胁。而本篇文章，就和大家详细聊一聊夏日中暑问题。

人体在高温、烈日下，体温调节功能、散热功能可能会出现问题，从而导致体内热量积累过多，出现高热、头晕、中枢神经异常等情况。一般来说，老年人、婴幼儿、儿童、慢性疾病患者、从事高温作业者、户外工作者、户外体育运动项目者等是中暑的高危人群，尤其是婴幼儿，因为体温中枢尚未发育成熟，所以往往更容易出现中暑现象。

需要提醒的是，不仅仅是室外会有中暑情况，很多宝宝在室内也可能中暑，尤其是室内通风不畅、气温高、湿度增加的时候。

宝宝语言系统还没有发挥完全，所以即便是不舒服也很难告诉你。而中暑又需要及时护理和治疗，需要尽快发现。那么妈妈们要怎么分辨出宝宝是否中暑呢？别急，下面就和大家好好说一说。

1.先兆中暑：如果宝宝突然变得病恹恹的、活动量骤减、出汗量大、恶心、头晕，或者一直想要喝水、走路不稳等等，那么就表示宝宝很可能是先兆中暑了。

2.轻度中暑：除了先兆中暑的症状，宝宝还有面色潮红、皮肤发烫、体温飙升至38℃以上，有些还会出现呕吐、面色苍白的表现，这其实就是轻度中暑了。

3.重度中暑：除了先兆中暑和轻度中暑的表现，宝宝还会出现抽搐、昏厥、虚脱、休克，体温高于38.5℃等症状，家长务必要警惕重度中暑，此时就要立即送医治疗了。

1.转到阴清凉处

当发现宝宝中暑了，要立刻停止一切活动并且马上把宝宝转移到通风阴凉处，比如树荫下、空调房、地下室等等；然后要解开衣物露出胸口帮助散热，并让宝宝平躺好保持呼吸通畅。

2.冷敷以降温

可以用冷毛巾或者降温贴敷在宝宝额头，帮助降温；此外还可以用电风扇或空调帮助降温，注意不要直接对着孩子吹，以免受凉感冒。另外注意避免用酒精降温，以防酒精中毒情况。

3.及时补充水分

如果宝宝清醒，那么可以适当喂一些奶或者水，及时补充水分。注意不要一下子给宝宝喝太多水，以免引起腹痛、恶心、呕吐等情况；此外也不要喝刺激性强的饮料，比如咖啡、碳酸饮料等等。

4.需及时送医

一般来说，先兆中暑、轻度中暑不会太严重，基本上在家自行做一些护理即可，但是如果症状一直不缓解，或者出现痉挛、体温过高、皮肤湿冷、失去意识等情况，那么就要赶紧送医治疗，注意送医路上要保持呼吸通畅。

1.合理穿衣

宝宝穿衣数量要合理，和大人差不多即可；平常可以多摸摸宝宝的后背，如果温度合适也没出汗，那么就表示衣服穿得刚刚好，反之则需要根据情况增减衣服。除了衣服，也要注意包被的选择，一定要选择柔软透气的包被，并且注意不要蒙住口鼻，保持呼吸畅通。

2.降低室温

夏天气温比较高，室内温度也比较离谱，此时就需要打开空调和电风扇降低室温。需要提醒的是，千万不要直接对着孩子吹，另外在使用空调的时候，也要注意温度，控制在26℃。

3.避免室外活动

天气炎热的时候，最好能减少室外活动，尤其是中午气温偏高的时候。如果确实要带宝宝出门，那么最好选择早晨或者傍晚比较清凉的时候；出门的时候，准备好遮阳帽、防晒霜、水杯，以备不时之需。

4.别独留车内

随着生活水平提高，家家户户也有了汽车，相应的儿童因为被关在车内而中暑甚至是死亡的事件频发。这里必须要强调，即便是天气不是很炎热，夏季车内温度也可以短时间内飙升至60℃以上，孩子处于这种环境里，往往只能支撑十几分钟。所以说，千万不要把孩子一个人丢在车里！！！

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