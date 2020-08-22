如果你家宝宝是奶粉喂养，养宠物吧，对肠道好！

根据发表在《国际环境》杂志上的一项最新研究，生活在自然绿地附近可以减轻与配方奶喂养相关的婴儿肠道细菌的某些变化。阿尔伯塔大学儿科教授安妮塔·科兹尔斯基表示“并非每个婴儿都可以母乳喂养。这是与自然有关的干预措施的第一批证据之一，可能有助于促进非母乳喂养婴儿健康的肠道微生物组成。”

生活在自然坏境周围的奶粉喂养婴儿，肠道微生物多样性较低

研究人员检查了355名四个月大婴儿的粪便样本，这些婴儿是儿童队列研究的一部分。这项全国性研究跟踪了近3500名加拿大儿童，从出生前到青春期，目的是发现过敏、哮喘和慢性病的根源。

这些婴儿的邮政编码随后与埃德蒙顿市的城市主要土地和植被目录(uPLVI)交叉引用，该目录绘制了城市的自然绿地，包括天然森林、草原、湿地、湖泊、河流和沟壑。

她说：“我们发现，生活在自然环境500米以内的婴儿，其肠道细菌的多样性较低。这似乎有悖常理，但与配方奶喂养的婴儿相比，母乳喂养的婴儿肠道微生物多样性较低，因为配方奶喂养会增加不同肠道细菌的数量。”

研究结果只适用于居住在靠近自然空间的婴儿，而不管附近是否有人造公园。

宠物和配方奶粉喂养的婴儿肠道微生物群有联系

研究人员发现，最大的关联是与宠物住在一起的配方奶粉喂养的婴儿。尽管确切的机制还不清楚，他们假设遛狗的家庭可能会更经常地使用自然区域，或者宠物可能会把健康的细菌带到家里的毛皮上。

科兹尔斯基指出：“我们知道，当你把宠物引入家中时，它确实改变了家庭灰尘中发现的微生物类型。”。

研究人员发现，54%的婴儿生活在接近自然环境的环境中，18%的婴儿完全是配方奶粉喂养的。9%的人都是配方奶粉喂养的并且家里养了宠物。结果根据分娩类型(剖宫产或自然分娩)、季节、母亲的年龄和教育程度进行调整。

他们没有区分这些家庭拥有的宠物类型，但科兹尔斯基说，“我们认为这是狗的影响。”“即使你住在高层建筑里，如果你养了一条狗，你也可以出去利用家附近的自然空间。很可能宠物就是管道。”

研究人员表示，在所有婴儿的肠道中，蛋白质细菌的数量增加了，这种细菌在自然界中更常见。

这是首个将接近自然绿地与婴儿肠道细菌相互参照的研究

虽然许多研究已经检查了居住在靠近自然绿地的地方对成人皮肤和肠道微生物群的影响，但这是第一个将接近自然绿地与婴儿肠道细菌相互参照的研究。

研究小组包括一位地理学家，一位城市规划师，儿科和产科专家，以及国际环境和微生物科学家。“做这种研究需要一个跨学科的团队，”科兹尔斯基表示这就是为什么这个项目在解释结果和可以提出的问题方面如此丰富。”

她还称，这项研究的下一步将是跟踪那些在整个童年时期接触自然环境的配方奶粉喂养的婴儿，并跟踪其对健康的影响。

另外，科兹尔斯基说，她经常收到无法母乳喂养的新妈妈发来的电子邮件，表示担心孩子的未来。基于这些结果，她现在会建议他们把孩子带到自然地带，考虑养一只宠物。

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