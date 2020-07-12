妈妈经常锻炼，母乳更有营养！

俄亥俄州立大学韦克斯纳医学中心的一项新研究表明，如果母乳喂养的女性经常锻炼，她们的母乳可能会更营养。众所周知，锻炼对个人有多方面的益处，而这项新的研究表明，锻炼还有更多不为人知的好处。这项研究发表在最新一期《自然代谢》杂志上。

孕期就可以适当运动

建议在怀孕期间就可以进行运动，这不仅可以降低孕期和产后体重过多、肥胖和超重的风险，还可以预防糖尿病和心脏病。这项新的研究表明，孕妇即使适度运动也会导致母乳中一种化合物含量的上升，这可能对她们的宝宝有益。

首席研究员、俄亥俄州韦克斯纳医学中心糖尿病和新陈代谢研究中心的研究员克里斯汀·斯坦福解释说，这并不是第一次有研究表明母亲锻炼身体对她的宝宝有益。她说：“我们过去做过一些研究表明，母亲的锻炼可以改善后代的健康，但在这项研究中，我们想开始回答为什么要这样做。”她补充道，“因为有证据表明母乳起着重要作用，因此我们希望隔离母乳对后代健康的影响。”

实验的主要过程

在这项研究的第一部分，斯坦福和他的同事以及其他研究人员合作进行了实验鼠研究。大多数久坐不动的母鼠所生的小白鼠幼崽被喂食怀孕期间活跃的母鼠的母乳。另一组来自体力活动母亲的幼崽也接受了母亲的乳汁，该实验模拟了所有以运动活跃的母亲的母乳为食的婴儿。

研究人员说，结果令人惊讶。坐着不动的妈妈用活动母鼠喂奶的婴儿对健康有好处，这一点在活跃母亲的生物婴儿身上就可以看到。所以这些好处被证明是通过母乳而不是基因传递的。这些用活跃的老鼠妈妈的奶喂养的婴儿都被发现患心脏病、肥胖等的风险较低。

在研究的第二部分，包括150名怀孕母亲和产后母亲（她们最近刚生过孩子），并为她们提供活动跟踪器。这些母亲的身体活动是用这些设备跟踪的。

对母亲的母乳进行了化学分析。研究结果显示，活动次数越多（在活动跟踪器上显示的步数越多）的母亲，其母乳中一种叫做3SL的化合物的含量就会升高。

运动能让奶水更有营养

研究人员认为，这种化合物3SL是为婴儿提供健康益处的关键因素。斯坦福也是俄亥俄州多萝西·M·戴维斯心肺研究所的生理学和细胞生物学副教授，他解释说，“3SL的增加并不一定与运动强度有关，所以即使是日常散步这样的适度运动也足以获得好处。”

她向所有人推荐运动，她说：“在怀孕期间和怀孕后，运动对你的整体健康也很有好处，所以你能做的任何运动都会对你和你的宝宝都有好处。”

研究人员补充说，相当数量的妇女在怀孕期间和分娩后不能母乳喂养或出现并发症，这使得她们很难走动或锻炼。他们解释说，如果3SL化合物能够被分离出来，对这些婴儿将是有益的。例如，不能母乳喂养的婴儿，可以在配方中添加这种化合物。

斯坦福说，“这种母乳低聚糖对后代的健康有重大影响。当女性无法母乳喂养时，将其添加到配方奶粉中可以为婴儿提供益处。”

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