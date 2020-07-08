最新发现：孩子睡不好会影响社交能力

在《儿童和青少年精神病学与心理健康》杂志上，庆应大学的研究人员发表了一项关于睡眠对儿童健康和社会行为重要性的深入研究结果。结果表明，睡眠开始时间和持续时间是影响18-42个月儿童社会能力发展的重要因素。

睡眠是否能影响社交能力？

庆应大学护理与医疗学院的Tomisaki先生表示：“大家都熟知，幼儿时期的睡眠很重要，但仅限于身体发展，并不知道对社交能力也有影响。科学研究表明，睡眠对大脑的形成很关键，大脑额叶和顶叶的结合区在社交能力的发展中起着重要作用。”

Tomisaki和她的同事通过干预性研究，对睡眠对儿童社交能力的影响以及睡眠习惯改变与儿童社交能力之间的关系进行了队列研究。这项研究观察了处于三个不同发育阶段的儿童：18个月、30个月和42个月。

在Tomisaki的研究中，“社会能力”是指婴儿理解他人并与他人相处的能力，而评估这种能力的依据是所谓的互动评分表（IRS）。“睡眠时间”是指进入非快速眼动（non-REM）所需的时间，而“清醒时间”是完全清醒的状态。最后，“夜间睡眠时间”是指孩子睡觉的时间减去白天的小睡时间，再减去孩子在夜间醒来的时间。

采用儿童睡眠研究问卷

Tomisaki表示：“我们要求照料者根据儿童睡眠研究问卷（JCSSQ）记录婴儿的每日睡眠日志。日志包括睡眠开始时间、早晨醒来时间和睡眠时间。我们记录了看护者和他们的婴儿玩耍时的互动视频。我们请看护人员教他们的孩子用小的积木盖房子的挑战性任务，这对孩子一个人来说是很难完成的。”

作为研究的一部分，采用儿童保育环境指数（ICCE）问卷，按照人类刺激等13个类别对每个儿童的保育环境质量进行评估，以确定双方给予的父母照顾程度以及社会刺激程度。

用互动评定量表来评估社交能力

Tomisaki强调，互动评定量表（IRS）对于分析观察过程和评估儿童的社交能力至关重要。“IRS包含70个行为和11个印象评分项目，它还评估照顾者在尊重自主发展、尊重同理心发展等方面得分。IRS量表的最高分数是25分，分数越高，说明社会能力越强。”

Tomisaki的研究表明，睡眠开始时间和睡眠持续时间是18-42个月儿童社交能力发展的重要因素。

“在我们的研究中，只有6.8%的婴儿在夜间睡眠超过11小时，”Tomisaki解释道：“而且，只有14.5%的人在晚上9点前入睡，平均时间为晚上10点，36.3%的人比这个时间晚入睡。我们的研究结果表明，测试儿童睡眠不足。据报道，3.5岁以下儿童的夜间睡眠时间至少为11小时，这对于6岁儿童的认知能力的正常发挥非常重要。我们的研究集中在有限的年龄范围内，我们只研究了18个月大的儿童的睡眠模式，因此我认为将这项研究扩展到年龄较大的儿童是很重要的，我们希望这项研究将成为帮助预防各种儿童问题的‘保护因素’。”

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