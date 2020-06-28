怀孕后为啥会怕冷？看完真的涨姿势了

相信很多女性在怀孕期间会感到身上很暖和甚至会感到很热，但是有些孕妇在怀孕期间会感觉很冷，这是怎么一回事？看看这篇文章，你就懂了。

怀孕期间觉得冷正常吗？

首先要明确的是，怀孕期间感觉身上冷并不意味着感染了感冒病毒或是体温过低。这只是意味着身体感到冷，需要披上毛毯或穿上毛衣才能保暖。许多妇女在怀孕期间感到热，以至于需要穿少一些。但是，即使这样，也并不代表感到冷是个问题或者是不好的迹象。

怀孕时感冒是流产的征兆吗？

好消息是，没有明确的临床迹象表明感冒是流产的征兆或症状，激素水平的变化会影响我们的冷热感受。请记住，如果仅仅是感到冷的话，通常不需要担心是流产，如果还是担心的话，可以咨询医生。

怀孕期间感到冷的5个原因

感到冷可能是正常怀孕的一部分，不必太多担心。如果在怀孕期间到寒冷并且还出现其他症状，请咨询医生。以下是在怀孕期间感到寒冷的5个原因：

1.激素波动

对于许多孕妇而言，荷尔蒙的波动会导致女性感到持续的温暖或偶尔出现潮热，而对于某些孕妇来说，这些波动可能导致怀孕期间感到寒冷。怀孕激素会导致我们的新陈代谢发生变化，我们的新陈代谢会更快以满足孕期身体的需要。新陈代谢的变化会导致身体变热，而身体可能会试图给自己降温，但是可能会降温过度，这就导致了一部分孕妇不觉得热反而感觉冷。

2.孕吐

如果经常在早晨孕吐，则可能会导致脱水和食物摄入不足。而低卡路里的摄入或脱水会影响人体维持体温所需的能量，这也会导致感觉寒冷。不过请放心，即使孕妇感到冷，宝宝感受到的仍然是温暖和舒适。如果在怀孕前三个月没有摄取足够的卡路里，那么身体会消耗之前储存的营养。而在怀孕期间，身体也会优先保证内部的温度。严重的孕吐或妊娠呕吐会使其难以保持水分或获得足够的营养。

3.贫血

在大多数情况下，孕期感到寒冷并不需要特别担心。但是，如果孕妇贫血，那就需要咨询医生了。大约有15-20％的孕妇会在孕期出现贫血，一般在第一次产前检查和怀孕中期的检查中都会检查贫血情况。如果突然感到冷并遇到以下问题，一定要引起重视：感到疲劳、容易产生瘀伤、呼吸急促等。此外，不管是否有贫血的风险，都要保证怀孕期间铁元素的摄入。

4.感染

在感染期间，即使没有发烧，有些人也会感到寒冷。如果有以下情况，请及时就医：发生感染的症状、最近有过发烧、感到身体疼痛（例如排尿时）。

怀孕后怕冷怎么办

怀孕可能是一次绝妙的经历，但也可能会充满挑战。如果你很早便开始孕吐，请尝试尽可能获取多的营养和水分。

如果贫血是根本原因，除了补充剂，也可以通过饮食增加天然铁的摄入量。

但是，如果仅仅是激素波动和对基础体温的反应，则必须克服它。可以尝试以下做法：贴身穿着舒适的吊带背心；休息时盖上毯子；喝热茶；外出携带运动外套或毛衣开衫以防不时之需。

在怀孕中，体温的波动具有广泛的正常范围，不必过于担心。如果实在担心，或者除了觉得冷之外身体还有其他的不良反应，还是应该去医院诊治。

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