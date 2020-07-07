妈妈压力大有多可怕？会影响宝宝智力

伦敦国王学院的最新研究发现，女性在怀孕前后的压力可能会影响婴儿的大脑发育。在他们发表在《生物精神病学》上的研究中，MRC围产期成像与健康博士研究员Alexandra Lautarescu和高级神经成像主管Serena Counsell教授首次研究了251名早产儿的母亲压力与大脑发育之间的关系。他们发现有证据表明，产前经历更多压力的母亲所生的婴儿，其大脑白质束和钩状束发育受损。

压力或影响脑部发育

母亲们完成了一份问卷调查，询问她们在压力事件中的经历，压力事件的范围从从搬家或参加考试等日常压力到经历丧亲、分居或离婚等更严重的压力。压力严重程度的分数是根据她们经历了多少个压力源以及这些压力源的严重程度来计算的。

研究人员使用了一种被称为扩散张量成像的医学成像技术，这种技术是专门用来观察白质结构的。白质束以前曾与焦虑症有关，患有焦虑症的成年人可能会表现出这种束的变化。伦敦国王学院的首席研究员Alexandra Lautarescu说：“我们发现，在怀孕期间和分娩前时期承受更大压力的妈妈，其婴儿的白质有所改变。”

为什么要做这项研究？

科学家说，这项研究验证了为孕妇提供支持的重要性，因为先前的研究表明，认知行为疗法等干预措施可以帮助减轻婴儿的不良后果。临床医生在与孕妇交谈时扮演着重要的角色，当被问到抑郁症状时，很少有人问到一般的压力和焦虑。在怀孕期间处理压力大的生活事件的妇女，她们的全科医生或医护人员通常并不会对此进行诊断。

伦敦国王学院的Alexandra Lautarescu：“在怀孕期间，这种疾病的诊断频率不高。我们应该强调怀孕期间的母亲心理健康会影响婴儿的大脑发育，这可能会影响他们日后的生活结果，但是很少有人会问这些妇女有关压力的信息，因此她们得不到任何支持。

我们需要意识到，考虑母亲的压力是很重要的，我们需要为那些确定自己受到压力的妈妈提供某种支持。如果我们试图在怀孕期间或产后早期采取某种干预措施帮助这些妇女，这不仅有助于母亲，而且还可能防止婴儿大脑发育受损，大大改善她们的健康问题。”

还需要更多的研究

有一些证据表明，如果母亲在怀孕期间精神健康状况不佳，会导致婴儿的不良结局，比如难产、低出生体重或早产。母亲不良的心理健康也可能导致早期行为的改变，如更频繁的哭泣。我们需要进一步的研究来了解这些婴儿大脑的变化是否会导致日后的不良后果。

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