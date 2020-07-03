美国竟有25万未成年妈妈！青春期怀孕危害深远

据美国卫生与公众服务部统计，有近25万名青少年妈妈生下了孩子，大约77%的怀孕是意外怀孕，而在青春期怀孕会改变这位年轻妈妈的整个人生，因为这意味着让她不仅要对自己负责，还要对另一个小生命负责。

青春期怀孕影响心理健康

1.抑郁症概率变高

研究人员发现，15-18岁的女孩产后抑郁症的比率是25岁以上女性的两倍。另一项研究报告说，少女妈妈们面临着巨大的压力，这些压力会导致心理健康问题，比如抑郁症，她们的自杀倾向比同龄人要高。

2.创伤后应激障碍

十几岁的母亲比其他十几岁的女性更容易经历创伤后应激障碍(PTSD)，这可能是因为青少年妈妈更可能经历过精神和/或身体虐待。

3.情绪容易出现波动

十几岁的妈妈们可能会面临一些与生孩子和成为新妈妈有关的心理健康问题，这些症状包括：情绪波动、焦虑、悲伤、不知所措、难以集中注意力、难以进食以及难以入睡。

4.产后抑郁症

青少年妈妈患产后抑郁症的几率是成年妈妈的两倍。产后抑郁症的其他症状包括：和宝宝相处有困难、压倒性的疲劳、感觉没有生存价值、焦虑、恐慌症、想伤害自己或孩子、很难享受你曾经热爱的活动。

为什么容易出现心理问题？

1.低龄母亲

十几岁的母亲更容易出现问题，从而使精神疾病的风险更高。这些危险因素包括：教育程度低的父母、虐待儿童的历史、有限的社交网络、生活在混乱和不稳定的家庭环境中、生活在低收入社区。除了这些因素，十几岁的母亲更有可能经历严重程度的压力，这可能增加精神健康障碍的风险。

2.财务状况

根据发表在《美国流行病学杂志》上的一项研究，十几岁的父母往往没有完成更高层次的教育，他们往往比年长的父母拥有更有限的经济机会。

3.身体健康

根据发表在《孕产妇儿童健康杂志》上的一项研究，在所有被研究的女性中，青少年母亲的身体健康状况最差，其中包括从事无保护措施性行为的女性。十几岁的母亲在照顾孩子时可能忽视了自己的身体健康，也可能无法获得或了解健康食品和饮食。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)