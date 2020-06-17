孩子身上突然长痣，需要注意吗？

不少妈妈会发现，孩子的身上或者脸上会长痣，有些只有黑点，有些却越长越大，那么为什么会出现这种情况呢？其实长痣的原因还不清楚，在大多数情况下，这被认为是遗传因素和阳光导致的。

痣通常出现在儿童和青少年时期，随着年龄的增长，痣的大小和颜色也会发生变化。新痣通常出现在荷尔蒙水平改变的时候，比如怀孕期间，几乎所有的痣都是良性(非癌性)的，但是一个成年人的新痣比老痣更容易癌变。

1.先天性痣

这些痣被称为胎记，大小、形状和颜色上差别很大。大约有0.2%到2.1%的婴儿天生有先天性痣。治疗胎记需要在孩子年龄较大的时候，比如10-12岁，或者更能忍受局麻药的时候，治疗方法包括：手术、皮肤表面重修(擦皮法)、皮肤表层的剃除(切除)、化学剥离、激光消融术。

注意：较大的先天性痣在成年后更有可能变成恶性(4-6%的终生风险)，胎记生长、颜色、形状或疼痛的变化应由医生进行评估。

2.普通痣

后天痣是指出生后出现在皮肤上的痣，它们也被称为普通痣。它们可以出现在皮肤上的任何地方，皮肤白皙的人通常有10到40个这种痣。常见的痣通常是：圆形或椭圆形、平坦的或稍凸起的或有时是圆顶形的、平滑或粗糙、颜色(棕色、棕色、黑色、红色、粉色、蓝色或肤色)、可能有毛。如果你肤色较深或头发较黑，那么痣可能比肤色较浅的人更黑。

注意：如果有超过50个普通痣，患皮肤癌的风险就会更高，但是普通的痣很少会癌变。

3.非典型痣(又称发育不良痣)

非典型的痣可以出现在身体的任何地方。良性非典型痣可能具有与黑色素瘤(一种皮肤癌)相同的一些特征，所以定期做皮肤检查和监测痣的变化是很重要的。非典型的痣有可能癌变，但只有万分之一的非典型痣会转化为癌症。一般来说，非典型的痣是：形状不规则，边缘不均匀；颜色多样，比如黄褐色、棕色、红色和粉色混合；比橡皮擦还大，6毫米或以上；在白人中更常见；在高曝晒的人群中更常见。

注意：如果有四个或更多的非典型的痣、有黑色素瘤的血亲、黑素瘤病史、家庭成员有很多非典型的痣，那么可能有家族性非典型的多痣黑色素瘤综合征，黑色素瘤的风险是普通人的17.3倍。

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