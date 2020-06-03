“金属烫伤”听说过吗？一个被很多家长忽视的安全隐患

说到夏季防护，大多数家长首先想到的就是防晒，其实还有一项防护工作很多人都会忽视，那就是防范“金属烫伤”！要知道，暴晒后的金属温度非常高，小孩子若是碰到，很容易被烫伤！今天，我们就来好好说一说~

小心户外金属设备，暴晒后易被烫伤



很多父母忽视了户外金属设备给孩子带来的潜在安全威胁。露天金属设备、护栏等经过长时间的阳光暴晒，表面温度很高，大人触碰都有可能被烫伤，更别说皮肤娇嫩的孩子了。

操场、后院等地方都可能会有暴露在外的金属体，如栏杆、双杠、单杠等，大家带孩子去这些地方玩耍时一定要盯紧了，千万别让他们接触这些金属。另外，塑胶玩具被暴晒后温度也很高，同样不要让孩子触碰。

夏季是烫伤高发期，这些情况也要注意

1.汽车

千万不要把孩子一个人留在汽车里！汽车是一个封闭空间，空气无法流通，气温很容易升高，尤其是在烈日下暴晒的汽车。孩子一个人待在汽车中，很容易出现脱水、缺氧、昏迷等情况。

另外，停放在户外的车辆，经过一段时间的暴晒后座椅很烫，此时不能让孩子触碰，以免造成烫伤。应先将车内空调打开，或者将车开至阴凉处，等车内变得凉爽后再让孩子上车。

2.灯具和蚊香

夏天蚊虫较多，但孩子的卧室里不建议点蚊香，以免引燃纸屑、被褥、衣物等造成火灾或者烫伤孩子。另外，灯具也是一个经常被忽视的高温源，建议用灯罩进行隔离，保证孩子安全。

3.高温物品和易燃物品

电熨斗、火炉、火柴、鞭炮、汽油等高温物品和易燃物品一定要妥善保管，放在孩子无法触及的地方。

厨房用具，诸如正在做饭的锅碗瓢盆等等，就不要让孩子碰到。餐桌不要铺台布，以免孩子拉扯台布时将热饭热菜、开水、热汤等弄翻造成烫伤。

热水瓶要放在高处或柜子中，不要让孩子碰到，防止发生烫伤。另外，不要让小孩子自己拿热水或热饮料来喝。

孩子被烫伤，怎么办？

孩子如果不幸被烫伤后，首先一定要保持冷静，再根据具体情况有针对性的进行应急处理：

1.冷水冲洗

用自来水对着烫伤部位进行冲淋、浸泡，帮助伤口降温。一般来说，用自来水冲洗15分钟左右就可以降温。

请注意，孩子如果烫伤面积较大，或者有明显的红色渗水，用水冲洗容易受凉或者发生皮肤感染，建议可以用庆大霉素和生理盐水在伤口擦拭，然后用纱布包裹起来，并立即送医救治。

2.去除衣物

在充分冲洗、浸泡后，可以去除伤口上的衣物。可以用剪刀剪开衣物，千万别强行剥去衣物。提醒大家剪刀头应尽量向上，防止尖锐的剪刀伤到皮肤或弄破水疱。如果有戒指等饰物，也应第一时间取下，以防之后局部手指肿胀。

3.涂抹药物

孩子烫伤不厉害，可以在烫伤部位涂抹一些药油。涂抹时要保持轻柔，把药油均匀涂抹到烫伤部位。如果孩子是舌头被烫伤，可以让他用盐水漱口漱口。

4.包扎包裹

如果是烫伤比较严重，或头面部、胸口、生殖器等身体脆弱或重要的部位被烫伤时，以及烫伤部位皮肤出现破溃、面积较大的情况时，一定要尽快去附近可治疗烫伤的专科医院，以免留下永久伤害。

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