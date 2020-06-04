小家伙拉肚子，妈妈如何正确护理？

宝宝拉肚子了？此时需要妈妈细心照顾！但有些妈妈因为是新手，不知道如何是好。别担心，正确护理姿势这就教给你：

1.不随意用抗生素

有些妈妈看到宝宝拉肚子后，立即给其使用抗生素。如果不是细菌感染，就使用抗生素，不仅起不到治疗效果，还会破坏宝宝自身肠道的菌群生长，加重病情。因此，不要随意给宝宝使用抗生素，在不确定病因的时，应及时去医院寻求医生帮助。

2.饮食需清淡

宝宝拉肚子后，身体比较虚弱，肠胃消化吸收能力也没有以往好，有的妈妈会选择给宝宝吃些流食粥水，或是直接不给宝宝吃。殊不知这样只会加重宝宝脱水，体内电解质紊乱，导致低血糖，更不利于宝宝健康。拉肚子期间，宝宝虽不能食用油腻脂肪蛋白质含量高的食物，但可以吃些肉类、蛋类、鱼类等。制作时，妈妈最好采用蒸煮的方式，少油少盐，宝宝吃得既营养又不会增加肠胃负担。

3.及时补水

拉肚子以后宝宝体内水分流失严重，为避免宝宝脱水，宝妈可以给其喝些淡盐水或是加了水的果汁。若宝宝真的出现缺水情况，宝妈也可以采取正确的应对措施：

轻中度脱水

宝宝尿液变少、变黄，嘴唇干，大哭时眼泪少，这些症状都说明宝宝中轻度缺水，妈妈可以给其口服补液盐。口服补液盐含有葡萄糖、钠、钾以及水等物质，能有效缓解脱水症状。

重度脱水

如果宝妈发现自家宝宝拉肚子的同时还有呕吐，无尿液排出，应立即去医院，及时输液补水，以免加重病情。

宝宝拉肚子后，宝妈应保持冷静，分清宝宝拉肚子原因，不要随意给宝宝使用抗生素或是其它药品，及时补充水分，饮食清淡，若症状始终没有缓解，应立即带宝宝去医院诊治。

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