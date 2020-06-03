你家宝宝真的是过敏儿吗？小心过度诊断

伦敦帝国学院和莫斯科谢切诺夫大学的一项新分析发现，当前诊断婴儿牛奶过敏的医学指南可能与对该病的过度诊断有关。该论文发表在《JAMA Pediatrics》杂志上，研究小组发现大约只有1％的儿童患有牛奶过敏，但多达14％的家庭认为他们的孩子患有这种疾病。

可能与过度诊断有关

研究人员分析了2012年至2019年发布的九项关于牛奶过敏的官方指南。

这些指南来自多个国家（主要在欧洲）的许多医疗组织。研究小组发现，许多指南都将诸如过度哭泣、吐奶和大便溏稀的症状归为牛奶过敏的征兆。但作者认为，这些症状在正常、健康的婴儿中非常普遍。

研究小组发现，在最近的一项欧洲出生队列研究中，在9个国家的12,000多名婴儿中，只有不到1％的婴儿对牛奶过敏。但他们还发现，在一些研究中，多达14％的家庭认为他们的婴儿对牛奶过敏。

过敏专家顾问、帝国国家心肺研究所研究报告的主要作者——罗伯特博伊尔博士解释说：“对任何一个家庭来说，有一个疑似牛奶过敏的孩子都可能是过段紧张。误诊为牛奶过敏可能会导致类似的症状被忽略，或者母乳喂养的母亲不必要地限制饮食，甚至完全停止母乳喂养。这也会导致家庭为昂贵的配方奶粉买单。”

吐奶、腹泻或过度哭泣≠牛奶过敏

牛奶过敏最常见于两岁以下的儿童，分为两类：IgE介导的和非IgE介导的。在以IgE介导的过程中，反应涉及免疫系统的一个组成部分，称为IgE，其症状包括呕吐、荨麻疹，在极少数情况下，会引起呼吸困难的严重反应，称为过敏反应。

非IgE介导的反应的症状可能包括呕吐、腹泻或过度哭泣。但是，研究小组指出，这些症状常常与婴儿的正常症状相混淆。

在我们研究的9个指南中，有7个建议将较温和的症状作为非IgE牛奶过敏的指示，例如吐奶、哭泣和皮疹，但是这些症状通常出现在婴儿身上，并且随着时间的推移会变得更好。非IgE牛奶过敏影响的婴儿不到1%，而令人烦恼的呕吐、哭闹或湿疹分别影响15%至20%的婴儿。”

研究小组分析了一种已知会引发过敏反应的牛奶蛋白（称为β-半乳糖球蛋白）的含量数据。他们的分析显示，母乳中这种蛋白质的含量只有微克（百万分之一克）每升。研究小组还计算出，对于99%以上的牛奶过敏儿童来说，这个数量太低，无法通过母乳喂养引发反应。

博伊尔博士解释说：“配方奶粉生产商可能会从提高牛奶过敏诊断水平中获益——通过影响从业人员和家长使用专业配方奶粉代替便宜的配方奶粉，并可能损害妇女对母乳喂养的信心，从而使用专业配方奶粉代替母乳。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)