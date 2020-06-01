你的宝宝为什么会这么胖？可能跟母乳有关

新的研究表明，正常体重母亲的母乳成分不同于超重母亲，母乳中发现的小分子代谢物的变化可能是儿童肥胖的危险因素。这项新研究在线发表在《美国临床营养杂志》上。

母亲肥胖，宝宝也容易胖

众所周知，母亲肥胖是儿童肥胖最有力的预测因素之一。”儿童肥胖会增加患2型糖尿病的风险，以及一系列其他健康并发症。“我们的目的是找出预测儿童肥胖的最早危险因素，”研究的主要作者、医学博士、医学硕士、Joslin糖尿病中心的儿童内分泌学家ElviraIsganatis说，“我们知道其中一个因素是产后时期的营养暴露。”

研究人员与俄克拉荷马大学健康科学中心和明尼苏达大学的同事合作，分析了35对母婴在1个月和6个月大时的母乳含量和婴儿的身体测量（脂肪和肌肉）。根据孕前体重指数（BMI）小于25（正常）或大于25（超重/肥胖）对母亲进行分类。

研究分析了正常与超重妈妈的母乳差异

研究的资深作者、俄克拉荷马大学健康科学中心副教授、儿童糖尿病专家戴维·菲尔兹博士说：“在2010年之前，除了基本的宏观营养素外，人们对母乳的成分知之甚少。除了简单的碳水化合物、蛋白质和脂肪，我们的研究更深入地挖掘了母乳的成分。”

利用代谢组学分析的技术进步（一种对参与代谢的小分子进行大规模研究的技术），Isganatis博士和合作者分析了母乳中275种单个小分子代谢物的浓度。其目的是根据母亲的体重状况（正常与超重/肥胖）确定母乳的分子特征，然后确定在婴儿出生后的头几个月是否存在任何预测超重的差异。

在婴儿一个月大的时候，研究者发现了10种代谢物，这些代谢物将超重/肥胖的母亲与瘦弱的母亲区分开来。其中，4种被鉴定为核苷酸衍生物，3种被鉴定为复合碳水化合物，称为低聚糖，可能改变肠道微生物群。在6个月大的时候，分析显示20种代谢物在超重和瘦的妇女中是不同的。此外，肥胖母亲的乳汁腺嘌呤与婴儿体重增加有关。

母乳中的某些成分有益于婴儿体重

Isganatis博士说，虽然在肥胖母亲和瘦弱母亲之间发现的母乳成分差别不大（275名母亲中，一个月有10个，六个月有20个），但这是第一次深入研究，我们可以看到超重妇女母乳中哪些物质含量更高，哪些含量更低。”她说：“我们的研究结果表明，一种特定的因素组合——核苷酸衍生物和复合碳水化合物——可能可以改善母乳状况，并可能保护儿童免受肥胖的影响。”。

这项研究是向前迈出的一步，了解妈妈的体重状况和健康状况会影响母乳，进而影响婴儿的健康。菲尔兹博士在俄克拉何马大学健康科学中心开展了临床研究项目，他解释说，通过识别和分析正常和超重母亲之间不同的分子，研究人员正在为干预措施提供基础，比如药物或运动—这将改善超重和肥胖母亲的母乳质量。

Isganatis博士说：“母乳喂养对母亲和孩子都是非常有益的行为。应促进和支持母乳喂养。最后，我们想确定代谢途径，使母乳有益于婴儿体重增加，以及其他儿童健康结果。希望这些数据也能为婴儿配方奶粉在未来儿童肥胖风险方面，提供更多的保护措施。”

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