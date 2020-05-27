惊人发现：胎心率可预测宝宝未来心脏情况

发表在《生理学杂志》上的研究表明，由于胎儿在怀孕期间经历的低氧状态而引起的心率变化可以预测婴儿未来的心脏健康状况。华盛顿大学医学院妇产科的马丁·弗雷希博士是这项研究的主要作者，英国剑桥大学的合作者也加入了这项研究。

孕期慢性低氧造成的不良影响可能持续终生

先前的研究表明，怀孕期间的慢性低氧（称为低氧）会损害胎儿的生长。这种情况会对他未来的健康产生不良影响，并伴随一生，特别是心脏病。

弗雷希的研究小组想知道胎儿的心脏在出生后是否会“记住”他们的妊娠低氧状态。他指出，寨卡病毒就是一个典型的例子：虽然人们对寨卡病毒暴露导致的婴儿大脑大小畸形做了大量研究，但很少有研究分析无症状儿童暴露于病毒多年后可能经历的情况。

研究小组在研究合著者迪诺·朱萨尼博士的剑桥实验室研究了暴露在低氧条件下的绵羊胎儿。他们还研究了巴西的一组儿童，这些孩子可能由于母亲接触了寨卡病毒中而暴露在低胎氧环境中。这部分研究由南里奥格兰德联邦大学的拉维尼娅·舒勒·法奇尼博士进行领导。

弗雷希说，研究小组发现，寨卡妈妈的无症状幼儿和羔羊心脏的心率波动模式相似。弗雷希还表示：“人们似乎还记得子宫里的这种低氧状态，这种情况持续了数年之久。”

胎心率可以帮助预防胎儿健康风险

胎儿发育过程中的低氧通常是胎盘的并发症。研究人员把怀孕的绵羊放在一个氧合低于正常水平的环境中，模拟了怀孕期间的这种情况，类似于在高海拔地区。然后，他们分析了胎心率的变异性（正常情况下的心率变化），以判断羔羊的心脏是否显示出持续的氧合不良迹象。

研究人员说，这项研究可能具有临床意义。如果来自复杂妊娠的婴儿被证实有异常的胎心率模式，那么医生可以更密切地关注这些孩子的发育，以防止将来患心脏病的风险。“我们对这些结果感到兴奋，它可能会让临床医生以一种新的方式评估那些可能有潜在心脏问题的无症状儿童的心脏。”

研究人员将继续与拉维尼娅·舒勒·法奇尼博士领导的小组合作，跟踪研究巴西的幼儿群体以及其他已知在子宫中暴露于缺氧环境的儿童和成人。

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