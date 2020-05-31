厉害了！美国早产率再下降

早产是指小于37周分娩，其和婴儿将来一生的健康问题都有着紧密联系。美国卫生统计中心的报告指出，美国的早产率下降了3%，意味着每年约有14000名婴儿免于早产，面临早产健康风险的婴儿数量正在减少。

美国早产率连续第二年下降

根据美国卫生统计中心发布的一份报告，新的全国性统计数据显示早产率下降了3%。

美国畸形儿基金会的要员表示，这个下降的数值令人倍受鼓舞，并希望下降是婴儿健康的新趋势。这一数据是以99.9%的美国出生人口为基础的，这一改善必须在最终数据中得到证实。

“我们开始看到美国畸形儿基金会及其合作伙伴多年辛勤工作的成果。这种下降，虽然幅度还很小，但令人振奋，”詹妮弗·L·豪斯博士说，她是美国畸形儿基金会的主席，“这意味着大约14000名婴儿免于早产带来的健康风险。我们希望这仅仅是一切的开始，通过医疗改革和我们的执行方案等不懈努力，使女性及其医生认识到他们可以做些什么来降低早产风险，这些努力和措施将在今后几年继续取得成果。”

注意！早产可能导致终生健康问题

美国畸形儿基金会表示，早产是一个严重且代价高昂的问题。即使早产率下降，美国每年也有50多万婴儿过早出生，每年给美国造成的损失超过260亿美元。在早产中存活下来的婴儿有不少面临终生健康挑战，包括脑瘫、失明、听力丧失、学习障碍和其他慢性疾病。即使是“晚早产”的婴儿（妊娠34至36周）也有更大的风险再次住院、有呼吸问题、喂养困难、体温不稳定（低温）、黄疸、大脑发育迟缓和学习问题。

美国畸形儿基金会提到，早产率下降的79%发生在晚期早产婴儿身上。

有一些已知的策略可以降低早产的风险，比如戒烟，对有早产史的妇女进行孕酮治疗，避免生育治疗的倍数增加，避免在39周前进行不必要的剖腹产和引产等等。

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