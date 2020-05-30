有趣小游戏玩起来，促进BB技能发展

你知道吗？有趣、简单的小游戏可以促进孩子的技能发展。你甚至会发现，这些亲子小游戏可以帮助孩子了解他周围的世界。下面就给大家推荐几个小游戏。

1.躲猫猫

这与宝宝一起玩的最好也是最简单的游戏之一。只需将你得脸庞隐藏在手后，然后在说“ 躲猫猫!”时将手移开。

直到宝宝9个月大时，他们才意识到当你的脸被遮住的时候你还在。所以孩子会被你消失和再现的行为所吸引。这个游戏甚至可以帮助孩子感到更舒适，他开始意识到即使你“离开”也会回来。

2.妈妈看，妈妈做

如果宝宝发出“咕咕”和“嘎嘎”的声音，试着模仿他的声音。这将为宝宝掌握谈话技巧奠定基础。同样，当宝宝微笑时，你也要微笑。当宝宝意识到你在享受他的陪伴时，这会帮助他建立自信。

3.到处跳舞

所有的宝宝都需要足够的拥抱来获取安全感，并建立对生活中重要人物的情感依恋。试着和宝宝一起跳舞，以促进亲密关系并满足宝宝的需求。

4.拍手游戏

这个有名的拍手游戏看起来很傻，但它是帮助宝宝发展一些重要技能的好方法。

首先，曲调的节奏和重复性将有助于宝宝发展语言技能。此外，当你轻轻地拍拍他的手时，触觉和韵律相吻合，这将有助于激发他的触觉。随着宝宝长大，他会尝试模仿你的动作，这将帮助他发展自己的运动技能和手眼协调能力。

5.你的鼻子在哪里?

想在培养语言技能的同时让宝宝咯咯笑吗?那么这个简单的婴儿游戏对你来说是完美的。

唱着歌问“你的鼻子在哪里?”然后轻轻地抚摸宝宝的鼻子，就像你高兴地说“看，你的鼻子在这里!”重复这个游戏，并与宝宝身体的不同部位或玩具一起玩，将有助于宝宝开始学习不同词语的含义。

6.触摸织物

当宝宝还小的时候，世界是一片全新的感官体验的海洋。当你给宝宝处理不同质地的布料，如粗麻布、灯芯绒、缎子和天鹅绒，要注意宝宝是如何玩耍的。各种各样的纹理会引起他的兴趣。同时，握住一块布并在周围挥手将有助于增强肌肉力量和协调能力。

7.拨浪鼓

拨浪鼓如此流行是有原因的。它们不仅有助于宝宝的发育，而且玩起来也很有趣。在你确定你引起了他的注意后拨弄它。很快，他就会转过头来试图找出声音的来源。

8.重复的旋律

婴儿喜欢听他们认识的人的声音，而且重复的声音使他们着迷。你可以在任何时候唱起这些旋律——洗澡的时候，抱着他的时候，或者当你坐在车里的时候。这些都是娱乐宝宝和提高语言能力的绝佳机会。

9.宝宝的球

找一个为婴儿设计的球，它有不同的纹理和颜色，以保持他们的兴趣。首先，试着把球给你的宝宝，看看他想做什么。然后向他展示不同的打法。随着他肌肉张力的发展和对世界运作方式的更多了解，他将开始模仿你，并玩出自己的玩法。

10.唱歌

婴儿喜欢音乐，从舒缓的摇篮曲到有节奏的鼓点和有些滑稽的小曲。即使你觉得自己唱得不好，宝贝也会喜欢你给他唱歌，这会帮助你加深亲子关系。

歌曲甚至不需要是“真正的”歌曲，当你给宝宝洗澡或穿过公园时，编一首关于你在做什么的曲子。积极接触语言有助于孩子积累词汇。

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