孕妈意外患感冒，该如何应对呢

孕早期是胎儿成形发育的关键时期，这时期孕妈会各种小心，避免接触各种危及胎儿形成发育的东西，生病就是其中之一。但各种小心还是会出现感冒症状，这时候孕妈该怎么正确应对呢？

不同类型感冒影响各不相同

感冒也分病毒性感冒与普通感冒。孕早期，胎儿还处在器官发育成型阶段，如果是病毒引发的感冒，那么病毒也看会感染给胎儿，在服用药物时也会对胎儿造成影响，可能导致宝宝患上先天性心脏病、兔唇、脑积水、无脑和小头畸形等。此外，孕妈发烧也会对胎儿造成影响。相比之下，普通感冒主要表现为打喷嚏、鼻塞，孕妈无需服用任何药物就可以痊愈，不会对胎儿造成影响。

孕中晚期胎儿已经发育成型，感冒对胎儿影响较小。但如果感冒情况严重且持续发烧，孕妈就需要注意了，需要立即就医。

孕期感冒该怎么解决？

1.多喝水

孕妈感觉体温比平常有所上升，可以多喝水（凉白开水），增加排尿次数，排出体内毒素。

2.姜汤

如果是外感风寒引发的感冒，孕妈可以通过喝生姜汤来治疗感冒。因为生姜具有发汗解表、温中散寒、止咳祛痰、解毒功效。

3.香菜葱白汤

连续2-3天，每天服用2次香菜葱白汤，这可以很好的散热祛寒。将洗干净的香菜（15g），葱白（15根）、生姜（9g）切碎，加入清水熬煮10-15分钟，去渣饮用。

4.薄荷粥

薄荷粥不仅能促进出汗还能保护脾胃，非常适合风热感冒的孕妈。将薄荷熬煮成汁，粳米熬煮成粥，待粥煮成时倒入薄荷汁以及适当冰糖继续熬煮，等到温热时食用，出汗即可。

孕妈感冒后吃什么药比较好？

现在市面上的感冒药大多数采用的复合制剂。对于孕妈来说，白加黑、康必得、克感康、快克这类感冒药是不适合使用的，因为这些药物所含的是组胺药。感冒发热孕妈可以选择些中草药制剂的药物，比如金银花、板蓝根、大青叶、连翘等。

注意~孕期感冒，孕妈需要小心服用药物，建议还是去医院检查一番，听从医生建议。

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