宝宝湿疹就得换奶粉？真没那么复杂

前不久，湖南郴州“大头娃娃”事件再一次受到全国瞩目，看着孩子们可怜的模样，无不让人揪心！在此事件中，所有的患儿都因为喝了“倍氨敏”这款产品，然而这款产品只是一种固体饮料，并不具有特医奶粉资质。家长们却听信了导购的话，误以为这是一款氨基酸奶粉，这才造成了悲剧。

纵观整个事件，这些孩子为何要喝氨基酸奶粉？很多患儿都有这样一个的特点——湿疹。可是，湿疹孩子真的有必要换奶粉么？真的需要喝氨基酸奶粉才能解决问题吗？现实生活中，很多妈妈一看到孩子湿疹，就觉得奶粉有问题要换奶粉，其实，“湿疹”真没大家想得那么复杂！

湿疹宝宝必须要换奶粉吗？不一定

确实，湿疹是过敏的一种表现，很多人都认为对待湿疹必须换奶粉，否则只会“治标不治本”，但这种说法并不能一概而论。

要知道，造成湿疹的原因有很多，奶粉或者母乳都不是唯一。孩子湿疹和遗传，比如过敏性家族史，环境比如老人给孩子穿得太多，个人体质等等都会有很大关系。

建议大家可以带宝宝查个血常规，看看嗜酸相关数值来看看宝宝的过敏情况。即使是对蛋白质过敏，只要是轻微的，只要提早调整护理，必要时擦一些药膏，就可以很快康复，没必要更换奶粉。



宝宝湿疹怎么办？

治疗宝宝湿疹，大家要根据宝宝具体情况采用不同的方法进行处理：

1.轻度湿疹

宝宝皮肤有轻微变红、脱皮现象，或者只有几个小疹子，大家可以用润肤霜。只要做好皮肤的保湿工作，湿疹就会得到很好的控制。

2.中重度湿疹

在做好宝宝皮肤保湿工作的同时，还要遵医嘱，涂抹中弱效激素药膏，如0.1%丁酸氢化可的松软膏、0.05%地奈德乳膏、1%氢化可的松乳膏、0.1%地塞米松乳膏。这四种激素药膏中，其中前两种是中等强度激素药膏，后两种是弱效激素药膏，一定要根据医生的建议来合理选择。

有些父母担心激素会有严重的副作用，影响宝宝的身体健康。其实，这种担心完全没必要。激素是治疗湿疹的首选药物，在治疗湿疹过程中起到关键作用。再说，宝宝使用的都是中弱效激素药膏，短期合理使用并不会影响身体。如果盲目抗拒使用激素药膏，延误治疗时机，反而会让湿疹变得更加严重，难以痊愈。

TIPS：宝宝患湿疹后常常会出现以下两种情况，大家要这样处理：

（1）严重瘙痒

宝宝皮肤瘙痒得厉害，可服用西替利嗪、氯雷他定、扑尔敏等抗过敏药物进行缓解。

（2）皮肤破损有液体渗出

宝宝出现这种情况，在给他涂抹激素药膏的同时，还应涂抹红霉素软膏、百多邦等抗生素药膏，以免发生皮肤感染。

请注意，宝宝皮肤有破溃的地方千万不要涂抹润肤品。等皮肤不再有液体渗出，且红肿情况得到改善后，方可继续涂抹润肤品。在宝宝皮肤破损的部位涂抹润肤品，更容易造成皮肤感染，千万不要这样做。

护理湿疹宝宝的正确姿势

缓解宝宝湿疹症状，除了要积极治疗外，家庭护理工作也十分重要。大家在护理湿疹宝宝时，重点应放在皮肤保湿上，并同时注意避免外界因素刺激。具体而言，家庭护理要做好以下五点：

1.洗澡有讲究

很多父母觉得洗澡会让宝宝皮肤更干燥，于是就减少了宝宝洗澡次数。事实上，洗澡可以清洁宝宝皮肤，让皮肤渗透性更好，有利于润肤品发挥功效。

注意，大家在给宝宝洗澡时要控制好时间，一般5-10分钟即可。洗澡时水温也不宜过高，保持在37℃较为合适。另外，洗澡过程中不建议使用沐浴露，用清水洗就好，此外也不要用海绵、毛巾在宝宝身上反复揉搓，以免对皮肤造成刺激。

宝宝洗完澡后，大家要用毛巾轻柔地将宝宝皮肤上的水分吸干，千万不要用力擦。吸干水后要在三分钟内涂抹护肤品，这样保湿效果更佳。

2.做好保湿工作

很多父母看到“湿疹”中有个“湿”字，就认为湿疹是皮肤太湿造成的。恰恰相反，宝宝患湿疹是皮肤太干燥引起的，反而要特别注意皮肤的保湿工作！

做好宝宝皮肤保湿工作，一定要选对润肤品。建议大家购买无香味、低敏感度的婴幼儿润肤品，以润肤霜或润肤软膏为佳。润肤乳液含水量较高，涂在皮肤上易蒸发。水分蒸发会让皮肤愈发干燥，保湿效果不如润肤霜或润肤软膏。

大家在给宝宝涂抹润肤霜时，一定要做到“足量、多次”，这样才能起到保湿作用。对于湿疹宝宝而言，一定要涂抹厚厚的一层才算足量，像平常一样涂抹一点点那可不行。至于“多次”，意思是指每天要反复涂抹润肤品5-6次甚至更多。如果只是在宝宝洗澡后涂抹一次，那是远远不够的。

3.无需刻意忌口

不少妈妈认为，宝宝患湿疹后要忌口，不能吃鱼类、鸡蛋等易过敏的食物。还有的妈妈听信谣言，认为宝宝断奶后湿疹就会消失，正在考虑要不要给娃断奶。

其实盲目忌口某些食物，反而会妨碍宝宝的营养摄取，不利于正常的生长发育。如果宝宝没有明确的过敏食物，就无需忌口。

此外，母乳含有蛋白质、维生素、微量元素、多种抗体等营养元素和有益物质，是宝宝最佳口粮，千万不要任性断奶！不过，如果哺乳妈妈在吃了某种食物后，发现宝宝湿疹变得更严重，应对这类食物忌口。

4.保证环境舒适

宝宝生活在闷热的环境中，会使湿疹的瘙痒感变得更加厉害。所以，要给宝宝营造一个凉爽的生活环境，必要时可以打开空调、风扇等降温设备。

使用空调会使室内湿度降低，空气变得干燥起来，可以使用加湿器让室内湿度保持在40-60%之间。

5.不穿羊毛、化纤或质地较硬的衣服

湿疹宝宝皮肤十分敏感，对衣服的选择有很高的要求。育姐建议大家，给宝宝挑选贴身衣物时，选浅色柔软的纯棉面料衣服为好。羊毛面料、化纤面料或质地较粗糙的衣服有可能会刺激宝宝皮肤，让湿疹变得更严重，不要让宝宝穿。

另外，汗液会使皮肤受到刺激，影响康复，所以宝宝出汗多时，就不要给宝宝穿太多衣服，晚上也不要盖太厚的被子。宝宝出汗多时，还要记得给他洗澡并换上干净的衣服。

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