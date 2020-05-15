孕期腹泻别慌，可能是因为这些原因

在孕期，大家可能会遇到很多问题，比如腹泻。这是怎么了，会不会对胎儿造成影响？可以用药吗？下面就告诉大家答案。

孕妇拉肚子的原因有哪些?

1.病毒、细菌感染

孕妇感染病毒后，病毒经过肠道会引起腹泻。这类腹泻不易好转，而腹泻又会让孕妇没食欲，可致腹中宝宝得不到足够营养。如果发现腹泻反反复复不好，可以考虑是不是病毒、细菌感染，此时应及时就医，听从医嘱是否用药，吃什么药。

2.饮食问题

饮食不规律：孕期饮食很重要，如果饮食不规律可造成也腹泻。如果已经腹泻，饮食还不规律，那么病情会难以好转。

隔夜饭菜：孕妇吃隔夜饭菜也容易出现腹泻问题。隔夜饭菜产生的有害物质对孕妇和胎儿都不利，建议孕期时不要吃隔夜饭菜，而应该吃新鲜的食物。

变质过期食物：为了自己和胎儿的健康着想，孕妇在买食物或吃东西时一定要多注意，确保入口的食物在保质期内。

3.不小心着凉了

孕妇如果受凉也容易腹泻，尤其是在换季时。这个时候，气温不稳定，很容易受凉，大家可别贪凉，一定要注意保暖。

孕妇拉肚子会影响胎儿吗?

1.刺激子宫导致收缩

如果孕妇腹泻次数多，持续时间长，情况比较严重，会刺激导致子宫收缩，甚至可致流产。而腹泻可能是早产或流产的征兆。

2.影响胎儿吸收营养

孕期时，腹中宝宝需要大量的营养。孕妇腹泻会导致肠道无法吸收营养，这样一来胎儿就得不到足够的营养，正常发育可能会受到一定影响。

孕妇拉肚子要吃药吗?

孕妇腹泻是否要吃药，这要视情况来定。如果腹泻很轻微，不是很严重，那么孕妇不需要吃药，多休息，注意饮食，多喝温水补充因为腹泻丢失的水分即可。如果腹泻是病毒、细菌感染引起，情况严重，容易反复，应及时就医，让专业医生来判断是否需要吃药。

最后提醒大家，不管是什么原因导致腹泻，一定要重视，好好调养尽快恢复健康，以满影响胎儿摄取营养。

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