孩子咳嗽怎么护理？这几条建议很重要

咳嗽不仅孩子的睡眠，还可能影响他们的饮食和精神状态，需要及时做好护理。那么要怎么护理咳嗽孩子呢？

1.适当增减衣服

小孩子在季节更替或者天气变冷时，容易受感染进而出现咳嗽症状。特别是天气冷时，孩子们咳嗽的症状会加重。所以当天气变冷时，家长们要适当给孩子增添衣服，以免孩子受凉。此外，家长平时也可以让孩子们多锻炼身体，增强免疫力。

2.对症治疗

有很多种原因会导致孩子出现咳嗽症状，所以家长们要先找到孩子咳嗽的病因，然后再对症下药。有些孩子咳嗽可能是因为急性呼吸道感染，比如普通的感冒，这种情况下，孩子一般在一周到两周左右的时间会缓解；如果是因为支气管炎或肺炎，那么这个时候家长就需要十分重视，及时就医用药；还有的孩子咳嗽可能是因为接触了过敏原，家长需要做的就是切断过敏原与孩子的接触，同时在医生指导下，给孩子用一些抗过敏的药……

3.避免接触过敏原

一般来说，由过敏原导致的咳嗽是慢性咳嗽，如果想孩子咳嗽的状况好转，需要阻止孩子接触过敏原。这些过敏原可以是花粉、宠物、药物，还可能是油漆、烟雾等等。当然有些孩子咳嗽可能是因为吃了容易过敏的食物，如果家长不知道过敏原是什么，可以到正规的医院做过敏原检查。

4.休息很重要

孩子如果休息不好，免疫力可能会下降。孩子本来就咳嗽，如果免疫力再下降，咳嗽症状可能会加重。所以如果孩子咳嗽了，一定要保证孩子有充足的睡眠时间。

5.室内要通风

新鲜的空气有利改善孩子的咳嗽状况，所以室内最好开窗通风，让新鲜的空气进来。同时，家长别带孩子到人员密集空气污浊的地方。

6.减少洗澡的次数

洗澡会加速血液循环，从而使得孩子喉咙分泌物增加，这样不利改善咳嗽问题。因此，孩子如果咳嗽，要尽量减少洗澡的次数，缩短洗澡的时间。

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