在准备待产包？这几样不要买，谁买谁踩雷！

市场上，很多商家都推出了成套的待产包，这种方便又经济的产品确实很受欢迎。然而事实上，这种待产包看上去很充实，但能真正派上用场的东西并没有多少，比如下面这几种，就十分鸡肋，大家千万不要买！

1.月子牙刷

虽说产后女性的牙龈敏感，但只要选择刷毛软，刷头较小的普通牙刷就可以了，没必要买一只就要几十元的月子牙刷，不但贵，而且这种新产品用起来也有些棘手。

2.乳头清洁湿巾

不知何时流传着这样一种说法：“给娃喂奶前一定要清洁乳房”。（黑人问号脸？？？）要知道，给娃母乳喂养就是有菌喂养的过程啊！妈妈乳房上有着厌氧菌和有氧菌接触，宝宝接触后就会慢慢完善自己的免疫系统。过度清洁，反而不利于宝宝正常菌群的建立。

另外，宝宝在这头已经饿得哇哇哭，你还忙着清洁乳房，emmmm……

3.一次性内裤

从使用便捷度来说，一次性内裤不如成人纸尿裤；从舒适度上来说，一次性内裤也比不上纯棉内裤。卫生巾黏几次，还有可能将一次性内裤弄坏。比较来说，一次性内裤适用于旅游或出差。

4.产后收腹带

说到产后收腹带，很多人都认为它是款神器，不但能加快伤口恢复速度，缓解疼痛，还能预防子宫下垂。先不说产后收腹带有没有作用，就说使用感上，我真真觉得不好用！

夏天用太闷热，冬天衣服多戴起来也不容易。而且吧，吃饭的时候不能用，睡觉时还要取下来，上厕所就更不方便了！

再说，生完孩子后，一天之中大部分时间都躺在床上，所以要它干嘛？

5.手动吸奶器

首先，新妈妈刚分娩完，身体很虚弱，长时间坐着都很难，更别说保持固定姿势不停吸奶了。再说，手动吸奶器需要自己动手，时间一长，就会感到手酸，还有可能增加患腱鞘炎的风险。

TIPS：这些宝宝用品也很鸡肋！

再给大家提个醒，有些宝宝用品也很鸡肋，一起来了解下：

1.护脐带

护脐带的作用是保护脐带，让其顺利结痂。如果护脐带使用不当，戴得过松反而会反复摩擦宝宝，引发感染。其实宝宝出生后10天样子脐痂就会自然脱落，只要不随意触摸肚脐，通常无需特别护理。

2.吸鼻器

太稀不需要，太稠又吸不出来，吸鼻器纯粹就是一个摆设。

3.婴儿定型枕

新生宝宝的脊柱保持着竖直状态，平躺侧睡都很自然，完全不需要使用定型枕。如果定型枕使用不当，还有可能导致宝宝窒息。

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