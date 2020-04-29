背奶妈妈的焦虑：长时间不吸奶，会不会就没奶了?

对于哺乳期的新妈妈而言，回归职场往往会有这样的担心：一是舍不得宝宝，担心上班后会打乱宝宝的生活节奏；二是担心上班后奶水会越来越少。

自然，卖个人都上班后能够定时吸奶，但现实往往很残忍：繁忙的工作、没有专门的母婴室，都会让定时吸奶化为泡影。相信很多人都会有这样的焦虑：长时间不信爱，是不是就会没奶了？

♥ 长时间不吸奶会影响奶水分泌吗？

会！要知道只有在宝宝或吸奶器的刺激下，才会让妈妈的脑垂体分泌泌乳素，进而生成母乳。母乳的产量除了和妈妈的身体情况有关外，主要还和吮吸的次数有密切关系。！

因此，我一向提倡大家，不要等到涨奶后再去吸奶，如果乳房里的奶水过多，会影响母乳的生成速度，导致奶水产量越来越少。

妈妈上班后每天吸几次奶，主要由宝宝的吃奶量、月龄、分离时间决定，但上班期间保持一定的吸奶频率，对宝宝的母乳喂养十分重要。

如果公司里没有母婴室，建议大家去资料室、会议室等密闭的环境吸奶。我之前出差开会就找不到哺乳的地方，后来趁着午休，在无人的会议室里，女同事用衣服帮我挡着，便快速完成了吸奶。

只要用心，都可以有方法解决难题的，一切都是值得的！

♥ 背奶小技巧分享，快点记下来

职场妈妈背奶很辛苦，这里也跟大家分享我的一些经验，希望能帮助到各位：

1.提早做好准备

在回归职场前，大家要做好充分的准备，比如，让宝宝学会用奶瓶吃母乳、学会如何储存母乳、调整好自己的心态等等。

建议大家在正式上班前两个星期就开始准备，让宝宝完成从亲喂到瓶喂的过渡。另外，如果你奶水不多，就提早一些时间开始储备。此外，心态一定要调整好，因为上班后，你需要和宝宝分离很长一段时间，要让自己能够尽快适应下来。

2.购买合适的吸乳器

有很多妈妈认为，吸奶器不需要精挑细选，随便买一个能用就行。选择一款适合自己的吸乳器，其实对妈妈背奶十分重要，我个人个倾向于双边电动吸乳器，省时省事，通常每次拔奶半个多钟头就可以结束，基本不会影响到工作。建议一定要购买一款材质安全、高质量、适合自己乳房的好吸乳器，并且在家里多练习，熟练掌握吸乳器的用法。

3.多喝水保持心情舒畅

回归职场后，妈妈需要承担很大的工作压力，但不管自己有多忙，也要记得多喝水，水喝多了才能下奶，另外，大家在吸奶时，最好带上一杯温水，补充身体流失的水分。

另外，要保持心情舒畅，没事的时候多看一看宝宝的照片、视频等，从而减轻工作压力，缓解紧张情绪，让母乳越来越多~

4.合理安排吸奶时间

应根据自己的身体情况合理安排吸奶时间。我通常是大约每隔三四小时就应吸奶一次：

早晨起床后

中午休息时

下午工作间隙

吃过晚饭后

上床睡觉前

半夜（一到两次）

如果用奶瓶给宝宝喂母乳，大家每天需吸奶六到七次，刚开始背奶时，白天吸奶三次，然后慢慢过渡到两次。注意，八个小时的工作时间要至少吸两次奶，才能满足宝宝的吃奶需求，使母乳维持供需平衡哦~

♥ 夏季如何正确储存母乳

临近夏季，气温上升，细菌和病菌肆意出没，背奶妈妈除了要注意做好挤奶工作，还要学会正确储存母乳的方法，如此才能保障奶水的卫生，让宝宝更加健康地成长。接下来，育姐就来手把手教大家怎么储存母乳：

• 教您健康储存母乳

储存前：

1.先将双手用肥皂清洗干净，手部卫生工作可一定要做好哦~

2.把需要用到的工具清洗，并且消毒。可以先用清水清洗，然后再用热水洗一遍，最后再用清水过一遍。注意，热水的温度要达到82℃才有效果~

3.储奶器可选择专用的密封性好、冷冻的塑料制品，底部回收标志为字母PP或者数字5，也可用母乳保鲜袋。玻璃制品也可，但不建议用金属工具，以免母乳中的活性因子会吸附在金属上，这样会给母乳的营养打折哦~

4.给储奶器的外部贴上日期和时间点。

储存时：

1.挤奶水的时候，要注意卫生，可别碰到容器的内壁。

2.可别装得太满，到70ml左右就可以了，要留点空间，因为奶水遇冷会膨胀。

3.天热时，挤出到容器后，就要马上放到冰箱冷藏室里。

4.如果是分好几次挤出奶水的话，可以放到相同的温度后再倒到同一个容器中去。

5.建议把储奶器放到冷藏室靠里的位置，这样就不容易被开关冰箱门所影响哦~可以把日期最早的往前面放，这样方便你取用。

饮用前：

1.给宝宝饮用前，要先放到室温下满满退凉，也可以准备四十度左右的水，将储奶器放入其中，耐心等待。

2.如果是冷冻的奶水，那么可以将其置于流动的温水中，然后再放在室温中。

3.注意，奶水解冻以后就不能再冷冻。

4.母乳出现分层很正常，通常淡黄色的油脂会浮到最上面，轻轻摇晃下，使得奶水和油脂混合，如此便能恢复正常。

5.宝宝如果没喝完，那么就不要再冷藏了，直接丢掉，否则会引来“细菌大军”。

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