孩子这个时候就能听懂大人说话，说明很聪明

孩子生长发育迅速，每天都有新的变化。很多妈妈并不清楚，其实孩子很早就能听懂大人说话了，只不过由于大脑发育不完善，不能很好地表达出来。你知道吗？如果孩子在这个时候就有听懂话的意识，那么说明他很聪明！

多大的孩子能够听懂大人话？

宝宝的语言发展，按时间顺序可以分为动作期、语言过渡期和语言爆发期：

1.动作期

宝宝从出生到6个月左右是动作期，此时宝宝大脑发育还不成熟，听力和视力功能尚不完善，但也可以模模糊糊看到了父母熟悉的身影，并能辨别出妈妈的声音。

在这个阶段，可能宝宝还不能清楚表达自己的想法，只能通过哭来表达。但是对宝宝来说，妈妈的声音是独特的，不管妈妈的声音从哪里传来，宝宝都能轻易的辨认出来。

2.语言过渡期

宝宝9个月时就进入了语言过渡期，此时他们的大脑和语言中枢得到了一定的发育。随着接触的事物变多，大脑的语言储存量也会增加。宝宝时常说出一些简单叠词，最先说出的就是“妈妈”和“爸爸”。

父母是宝宝最信任的人，他们每天和宝宝接触的时间也是最长，宝宝开始有意识地通过喊叫获取爸爸妈妈的关注。此时，宝宝大概可以听懂妈妈跟他说话的意思，开始想要通过发音回应妈妈：我听懂你说什么啦~

3.语言爆发期

宝宝1岁到1岁半时，大脑中的词汇量更加丰富，他们可以听懂爸爸妈妈说话的意思，并能断断续续地说出自己想表达的意思。

如果此时宝宝变得特别爱说话，看到什么都想说，或者听到爸爸妈妈的吩咐能认真听，并且能执行下去，说明他已经能听懂大人话了。

该如何锻炼宝宝？

那么，在以上三个时期该如何锻炼宝宝的语言和听力呢？赶紧来看：

1.动作期

大家应多给宝宝听舒缓的音乐，或通过小游戏锻炼他的听力。比如说，在不同位置敲鼓，让宝宝听声辩位。通过这样的锻炼不但可以让宝宝听力更敏感，还能促进他的视力发育。

2.语言过渡期

大家要多和宝宝说话，即使宝宝不回应你也要坚持下去。大家要相信，宝宝此时已经有能力听懂大人的话了，大家说话时要保持耐心，将语速放慢，一字一顿教宝宝说话。这样可以让宝宝看到你说话时嘴型变化，刺激大脑思维，从而刺激宝宝的听说能力。

3.语言爆发期

在此阶段，宝宝不但爱说话，也愿意听爸爸妈妈说话。宝宝说话时大家不要打断他，也不要批评他说的不好，以免影响他的表达意愿。另外，大家要注意扩大宝宝的词汇量，帮助他提高表达能力，促进逻辑思维能力的发展。

宝宝的语言能力和听力需要后天锻炼才能获得成长，大家一定要注意培养，让他变得更加聪明。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)