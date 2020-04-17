给宝宝买鞋总踩雷？收好这份攻略，再也不会买错鞋！

可以说，养孩子是一门技术活，需要父母认真对待，比如说，给孩子买鞋就不能图省事随便买。一双好鞋子对孩子的发育非常重要，如果鞋子没买对，不但会影响孩子走路，还会影响他双脚的正常发育。那么，该如何给孩子买对鞋呢？下面这份攻略，请你收收好~

♥ 给娃买鞋的挑选步骤：

给孩子买童鞋要反复挑选，鞋头、鞋跟、鞋底大家都应仔细检查：

第一步：看鞋头

孩子的足弓还没有发育完善，脚前掌比较宽大，脚趾较短。孩子站着的时候，小脚丫是敞开的。如果穿的是尖头鞋，鞋头的地方比较窄，小脚丫就不能自由伸展。所以大家给宝宝买鞋时，一定要买鞋头又圆又宽的那种。

另外，最好选择鞋头较硬的鞋，以免硬物撞伤孩子娇嫩的脚趾。

第二步：对折一下

鞋弓应具有很好的柔韧性和贴合性。把鞋子轻轻对折，如果发现鞋子弯曲的地方不在鞋底的前1/3处，说明孩子穿上后会活动不方便，不建议购买。

第三步：检查鞋后跟

鞋后跟的支撑性一定要好。大家在挑选时可以用手按压一下鞋后跟，如果感觉硬邦邦的，说明质量不错，可以购买；如果感觉软塌塌的，说明鞋子不能保护孩子的脚后跟，不要买。

TIPS：不要购买偏大的童鞋

孩子的小脚长得很快，很多妈妈喜欢给他购买大一码的童鞋。其实这样做是不对的，孩子穿偏大的童鞋对脚部发育很不利。要知道，鞋子尺寸不适合会影响宝宝行走的感觉，也非常不安全，鞋子小了会把脚挤变形，造成高弓足、拇趾外翻、指甲受伤、崁甲、脚趾黏液囊肿大等等。大了脚总要偏向一边用力勾住，久而久之造成足内翻、足外翻、X型腿、O型腿等问题。

建议大家在购买童鞋前，先量一量孩子的脚长，然后根据尺寸合理购买。下文我们还将详细说一说宝宝的鞋号该怎么量。

♥ 购买童鞋的技巧和注意事项

有的厂家为了节约成本，在生产时会使用质量较差的原料或粘合剂，这种鞋子往往会散发出刺鼻气味，会损害孩子的健康。

孩子在不同年龄段对鞋子的有不同的要求，大家在购买童鞋时一定要牢记在心：

1岁：应注意软骨的保护。穿学步鞋来避免受伤；

2岁：应观察孩子脚部发育是否正常，要购买柔软又防撞的鞋子；

4-6岁：要做好踝关节保护，购买鞋帮高且硬的鞋子；

6-12岁：此时孩子处于骨骼钙化发育期，不能穿过小或过紧的鞋子。

♥ 宝宝鞋号这么量才标准

既然妈妈们知道了怎么挑选鞋子，那么宝宝鞋子的尺寸该怎么选择呢？

站着量才准

给宝宝量脚长应该在站立时，睡觉时量其实并不准，脚部在负重后的长度和躺着放松时的长度是不一样的。

所以让宝宝双脚站立，可以穿上袜子或赤脚踩在一张纸上，脚趾放松放平，标记脚丫的两端（大拇指跟脚跟，脚两侧）位置，然后用尺子量出准确尺寸，两只脚都要测，以最长最宽的那只脚为准。在选择鞋子大小时，宝宝脚长+1cm=鞋子的内长，脚宽+0.5cm=鞋子的内宽。

专家建议宝宝鞋码的判断是宝宝穿好鞋后妈妈的一根手指能塞进去，但同时妈妈们还要细心观察宝宝的脚趾有没有被鞋子压红、走路脚有没有出现水泡、宝宝愿不愿意继续穿着来综合衡量鞋子是否合脚~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)